Galatasaray'ın Stuttgart'ı, Fenerbahçe'nin ise Liverpool'u mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türkiye iki önemli galibiyet elde etti. Hollanda temsilcilerinin aldığı yenilgilerle birlikte iki ülke arasındaki puan farkı 2.320'ye geriledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı galibiyetle kapatması, Türkiye'nin sıralamada üst basamaklara yükselme hedefi açısından önemli bir katkı sağladı.

Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe de İngiliz devi Liverpool'u 3-2 yenerek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Böylece Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcisi de haftayı üçer puanla tamamladı.

FENERBAHÇE'DEN 18 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, sahasında İngiliz temsilcisini 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Devler Ligi'nde 18 yıl aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Liverpool karşısında alınan üç puan, Fenerbahçe'nin turnuvadaki hedefleri açısından önem taşırken Türkiye'nin UEFA ülke puanına da katkı sağladı.

GALATASARAY STUTTGART'I İKİ GOLLE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Galatasaray da 4. haftayı galibiyetle tamamladı. RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup etti.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti. Bu sonuç, Türkiye'nin ülke puanı yarışındaki konumuna da olumlu yansıdı.

HOLLANDA TAKIMLARI KAYBETTİ, FARK AZALDI

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önünde bulunan Hollanda, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında istediği sonuçları alamadı. Hollanda temsilcileri PSV ve Feyenoord, karşılaştıkları rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye'nin iki galibiyetle tamamladığı haftada Hollanda ekiplerinin iki yenilgi alması, iki ülke arasındaki puan farkının azalmasını sağladı.

Güncellenen sıralamada Hollanda 55.395 puanla 8. sırada yer alırken Türkiye, 53.075 puanla 9. basamaktaki konumunu korudu. İki ülke arasındaki fark 2.320 puana geriledi.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ 8. SIRA

Avrupa kupalarında alınan sonuçlar, ülkelerin gelecek sezonlarda turnuvalara göndereceği takım sayısını ve temsilcilerin organizasyonlara katılacağı aşamaları etkiliyor. Bu nedenle UEFA ülke puanı sıralamasındaki mücadele, Türk takımları açısından önem taşıyor.

Türkiye, 9. sıradaki yerini korurken bir üst basamakta bulunan Hollanda'yı yakalamayı hedefliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetler bu hedef doğrultusunda ülke puanına katkı sağladı.

Türkiye'nin hemen arkasında bulunan Yunanistan ise 46.812 puanla sıralamada yer aldı. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasındaki puan farkı 6.263 oldu.

Avrupa kupalarında lig aşamasının devam etmesiyle birlikte temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu belirlemeyi sürdürecek.