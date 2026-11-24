Altın fiyatları yeniden yükselişe geçse de küresel piyasalardaki belirsizlik sürüyor. Merkez bankalarının alımları ve yatırım fonlarındaki hareketlilik yakından takip edilirken, Fransa merkezli yatırım bankası Natixis, olumsuz koşulların gerçekleşmesi halinde ons altının ocak ayına kadar 3 bin 340 dolara gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Küresel piyasalarda geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Merkez bankalarının altın alımları, yatırım fonlarındaki para hareketleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, değerli metalin önümüzdeki dönemdeki seyrini belirleyecek başlıca faktörler arasında bulunuyor.

Fransız yatırım bankası Natixis ise belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ons altının ocak ayına kadar 3.340 dolara kadar gerileyebileceği bir stres senaryosu ortaya koydu.

ALTIN FİYATLARI NEDEN SERT DÜŞTÜ?

Altın, geçen hafta yüzde 8,9 değer kaybederek sert bir düşüş yaşadı. Bu gerilemede faiz beklentilerinin yanı sıra küresel piyasalarda artan nakit ihtiyacı da etkili oldu.

Özellikle teknoloji hisselerinde görülen sert satışlar, borçlanarak işlem yapan yatırımcıların teminat tamamlama ihtiyacını artırdı. Yatırımcılar nakit bulabilmek için altın dahil farklı varlıklarını satmak zorunda kaldı.

Hisse senedi piyasalarında yaşanan toparlanma, altın üzerindeki satış baskısını bir miktar hafifletmiş olabilir. Ancak borsalarda yeni bir satış dalgasının başlaması halinde altın fiyatlarının da yeniden baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI HIZ KAZANDI

Dünya Altın Konseyinin (WGC) verilerine göre merkez bankaları, yılın üçüncü çeyreğinde net 321 ton altın satın aldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik artış anlamına geliyor.

Yılın ilk dokuz ayında merkez bankalarının gerçekleştirdiği toplam net altın alımı ise yıllık bazda yüzde 6 artarak 675 tona ulaştı.

Merkez bankalarının güçlü altın talebi, fiyatları destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak söz konusu veriler kasım ayında yaşanan sert düşüşten önceki dönemi kapsadığı için son satış dalgası sırasında merkez bankalarının ne kadar altın aldığı henüz bilinmiyor.

ÇİN'DEN 24 AYDIR KESİNTİSİZ ALTIN ALIMI

Çin Merkez Bankası, ekim ayında yaklaşık 26 ton altın alarak kesintisiz alım serisini 24 aya çıkardı. Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık artışın kaydedildiği ülkede, resmî altın rezervleri 2 bin 435 tona ulaştı.

Şanghay Altın Borsası verilerine göre fiziki altın çekimleri de ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak 94 tona yükseldi.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin külçe altın alımlarını ve kuyumcuların stok yenileme faaliyetlerini desteklediği görülüyor. Buna karşın fiziki altın çekimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalması dikkat çekti.

ALTIN FONLARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRIŞMA

Fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ekim ayında net 2,7 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti. Dört ay boyunca devam eden girişlerin ardından fonların elinde bulunan altın miktarı, ay sonunda 4 bin 275 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Buna karşılık altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle fonların toplam varlık değeri yüzde 6 azalarak 542 milyar dolara geriledi.

Ekim ayında Avrupa'daki altın fonlarına 1,8 milyar dolar, Asya'daki fonlara ise 1,3 milyar dolar giriş oldu. Kuzey Amerika'daki fonlardan 512 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

20 Kasım'da sona eren haftada Kuzey Amerika'daki altın fonlarından yaklaşık 12 tonluk çıkış gerçekleşti. Çin'de de kasım ayının ilk bölümünde fon çıkışları kaydedildi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER: 3.500 DOLAR TAKİP EDİLİYOR

Altın fiyatlarında yaşanan toparlanmaya rağmen Fed'in faiz politikası, değerli metal üzerinde baskı oluşturabilecek önemli faktörlerden biri olmayı sürdürüyor.

ABD tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabilir. Doların güçlenmesi de diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altın alımını daha maliyetli hale getirebilir.

Teknik değerlendirmelerde ons altın için öne çıkan seviyeler şöyle:

·4.000 dolar: Toparlanmanın güçlenmesi halinde yeniden gündeme gelebilecek seviye.

·3.800 dolar: Yükselişin kalıcılığı açısından takip edilen eşik.

·3.700 dolar: Toparlanmanın güç kazanması için aşılması beklenen seviye.

·3.600 dolar: Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği bölge.

·3.500 dolar: Yeni bir düşüş dalgasında izlenecek kritik seviye.

Bu seviyeler kesin fiyat hedefleri veya garantili destek noktaları olarak değerlendirilmemeli.

FRANSIZ BANKADAN OCAK AYI İÇİN 3.340 DOLAR SENARYOSU

Fransız yatırım bankası Natixis'in kıymetli metaller analisti Bernard Dahdah, 20 Kasım tarihli değerlendirmesinde ons altının ocak ayına kadar 3.340 dolara gerileyebileceği bir stres senaryosu ortaya koydu.

Bu senaryo, küresel altın talebinin belirli koşullar altında zayıflaması ihtimaline dayanıyor.

Natixis'in değerlendirmesinde merkez bankalarının altın talebinin 2025 yılına kıyasla yüzde 25 azalması, altın fonlarından her ay 20 ton çıkış yaşanması ve külçe altın talebinin yüzde 10 gerilemesi varsayılıyor.

Senaryoda ayrıca doların ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin mevcut seviyelerini koruyacağı kabul ediliyor.

3.340 dolarlık seviye, Natixis'in kesin fiyat tahmini değil; belirli olumsuz koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek bir stres senaryosu olarak değerlendiriliyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Küresel altın piyasalarında yatırımcıların dikkati ABD'den açıklanacak ekonomik verilere çevrildi.

25 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.30'da ABD'nin ekim ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu ile üçüncü çeyrek ekonomik büyümesine ilişkin ikinci tahmin açıklanacak.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflatabilir. Böyle bir gelişme, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise değerli metalin toparlanmasına destek verebilir.

GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

Türkiye'de gram altının fiyatı, küresel piyasalarda işlem gören ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimden de etkileniyor.

Ons altın gerilerken dolar/TL kurunun yükselmesi, gram altındaki düşüşü sınırlayabilir. Her iki göstergenin aynı anda gerilemesi ise gram altın üzerinde daha güçlü bir satış baskısı oluşturabilir.

Kuyumculardaki fiziki altın talebi ve alış-satış fiyatları arasındaki fark da yatırımcıların karşılaştığı nihai fiyatı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.