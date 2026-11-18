Kaleseramik, Irak’ın Kerkük kentindeki üretim tesisinde yaşanan elektrik tedariki sorunları nedeniyle faaliyetlerin durdurulacağını duyurdu. Karar doğrultusunda 137 çalışanın işine son verilecek, Irak pazarındaki satış faaliyetleri ise Türkiye’den sağlanan ürünlerle devam edecek.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER), Irak’ın Kerkük kentindeki üretim tesisinde faaliyetlerin 18 Kasım 2026 itibarıyla durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Elektrik tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle alınan karar kapsamında 137 çalışanın iş akdi feshedilecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre tesis, Kaleseramik’in yüzde 49 oranında iştirak ettiği ve konsolide finansal tablolarına dahil olan Al-Sadaf Porselen ve Seramik Kaşı Üretimi Ltd. Şti.’ne ait. Tesiste seramik kaplama malzemeleri üretiliyordu.

ELEKTRİK TEDARİKİNDEKİ SORUNLAR ÜRETİMİ DURDURDU

Kaleseramik, kararın gerekçesini Irak’ta düzenli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik tedarikinin sağlanamaması olarak açıkladı. Şirket, kronik altyapı ve enerji arzı sorunlarının üretimde sürekli aksamalara, öngörülemeyen kayıplara ve operasyonel verimsizliklere yol açtığını belirtti.

Yönetim Kurulu’nun 17 Kasım 2026 tarihli kararı doğrultusunda durdurulan üretimin yeniden başlaması için sürdürülebilir elektrik tedarikinin sağlanması gerektiği bildirildi. Üretime dönüş tarihine ilişkin herhangi bir öngörü paylaşılmadı.

İş akdi feshedilecek 137 çalışana ödenecek toplam kıdem ve ihbar tazminatının yaklaşık 71 bin 250 dolar olması bekleniyor.

IRAK PAZARINDAKİ SATIŞLAR TÜRKİYE’DEN SÜRDÜRÜLECEK

Şirketin açıklamasına göre Irak pazarı, 2025 yılında toplam konsolide satışların yüzde 1,8’ini oluşturdu. Bu nedenle üretimin durdurulmasının toplam satışlar üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmiyor.

Kaleseramik, Irak’taki satış ve pazarlama faaliyetlerini Türkiye’de üretilen veya tedarik edilen ticari ürünlerle sürdürecek. Şirket, kararın faaliyetlerinin sürekliliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının da beklenmediğini kaydetti.

KAP AÇIKLAMASI 23 EKİM’DE ERTELENMİŞTİ

Açıklamada, üretimin durdurulması ve satış faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirmeler tamamlanana kadar, yatırımcıların yanıltılmaması ve rekabet gücünün korunması amacıyla bilginin kamuya açıklanmasının 23 Ekim 2026 tarihinde ertelendiği de bildirildi.