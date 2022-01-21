Dev kedi Kefir’i görenler köpek sanıyor
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Dev kedi Kefir’i görenler köpek sanıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da 12,5 kilograma ulaşması nedeniyle Kefir isimli kediyi görenler köpek zannediyor.

Rusya’da 12,5 kilograma ulaşan Kefir isimli kedi büyüklüğü nedeniyle dikkat çekiyor. Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Stary Oskol kasabasında yaşayan Yulia Minina, sahibi olduğu kedisinin bu kadar büyüyeceğini hayal etmediğini söyledi. Yulia, yaklaşık 2 yıl önce sahiplendiği Kefir adlı kedisinin Miane Coon türü olduğunu ve zaman içerisinde 12,5 kilograma ulaştığını ifade etti. Yabancıların kediyi gördüğü zaman köpek zannettiklerini ifade eden Yulia, “Kefir’in bir alışkanlığı daha var geceleri birlikte uyumayı seviyor. Yavruyken bana rahatsızlık vermiyordu ancak şimdi olukça iri ve ağır olduğu için onunla uyumakta zorlanıyorum” dedi.

Maine Coon cinsi kedilerin büyümesi 3-4 yaşına kadar sürdüğü için Kefir adlı kedinin daha da büyümesi bekleniyor. (İHA)

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