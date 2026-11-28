Ortadoğu'da tırmanan savaşın ekonomik etkileri havacılık sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları ve petrol tedarikine ilişkin endişeler, küresel akaryakıt fiyatlarını yükseltirken, jet yakıtı maliyetlerindeki artış hava yolu şirketlerini zor durumda bıraktı. Savaşın başlamasıyla birlikte iki katına çıkan jet yakıtı maliyetleri ve azalan yolcu talebi nedeniyle Norveç merkezli uzun mesafe hava yolu şirketi Norse Atlantic Airways, Norveç'teki ana operasyon birimi için iflas başvurusunda bulundu.

12 UÇAĞIN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ, UÇUŞLAR DURDURULDU

The Guardian'da yer alan bilgilere göre, artan maliyetler karşısında operasyonlarını sürdürebilecek finansmanı bulamayan şirket yönetimi, faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda şirket, bilet satışlarını tamamen durdururken Londra Gatwick ve Manchester kalkışlı Tayland uçuşlarını, ayrıca Londra çıkışlı ABD ve Güney Afrika seferlerini iptal etti.

Şirketin filosunda bulunan 12 uçağın kiralama sözleşmelerinin de kiralayıcı firmalar tarafından feshedildiği bildirildi.

YOLCULARA "HAVALİMANINA GİTMEYİN" UYARISI

İflas başvurusunun ardından internet sitesi üzerinden acil bir duyuru yayımlayan Norse Atlantic Airways, uçuşları iptal edilen yolculara önemli bir uyarıda bulundu.

Şirket, seferleri iptal edilen yolcuların kesinlikle havalimanlarına gitmemesi gerektiğini bildirdi. İflas süreci nedeniyle bilet ücretlerinin iadesinin garanti edilemediğini belirten hava yolu şirketi, yolculara mağduriyetlerini gidermek için seyahat acenteleri, rezervasyon sağlayıcıları, sigorta şirketleri veya bilet alımında kullandıkları kredi kartı kuruluşlarıyla iletişime geçmelerini tavsiye etti.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ KAPATILDI, İNGİLTERE İŞTİRAKİ İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

İflas kararı kapsamında şirketin müşteri hizmetleri faaliyetleri de durduruldu. Telefon, e-posta, çevrim içi sohbet ve sosyal medya üzerinden sunulan müşteri desteğinin tamamen sonlandırıldığı açıklandı.

Öte yandan iflas başvurusunun yalnızca şirketin Norveç'teki ana operasyon birimini kapsadığı belirtildi. Norse Atlantic Airways'in çatı şirketi ile İngiltere iştirakinin ise faaliyetlerin kalan bölümünü sürdürebilmek için alternatif çözüm arayışlarına devam ettiği bildirildi.