Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 22’ye yükselten sarı-kırmızılı ekip liderlik yarışında avantaj elde ederken, Fenerbahçe 16 puanda kaldı.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında RAMS Park’ta oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti 29 ve 44’üncü dakikalarda attığı gollerle Victor Osimhen getirdi. Fenerbahçe’nin 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol, sonucu değiştirmedi.

Saat 21.30’da başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yaptı.

OSIMHEN İLK YARIDA İKİ KEZ AĞLARI BULDU

İlk bölümleri fauller nedeniyle sık sık duran maçta Galatasaray, 15 ve 17’nci dakikalarda Barış Alper Yılmaz ile kaleyi yokladı. İki pozisyonda da Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’ın 20’nci dakikada kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı. 26’ncı dakikada ise Kante’nin sağdan yerden çevirdiği topa kayarak müdahale eden Davinson Sanchez’in dokunuşunda top direğe çarpıp kornere gitti.

Galatasaray, 29’uncu dakikada öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, pasını Osimhen’e aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuran Osimhen, topu ağlara gönderdi: 1-0.

38’inci dakikada Batrakov’un savunma arkasına gönderdiği pasla hareketlenen Osimhen’in sağ çaprazdan şutunu Ederson kornere çeldi. 44’üncü dakikada ise fark ikiye çıktı. Jakobs’un soldan kullandığı taç atışında Ederson’un yumrukladığı top ceza sahası dışına açıldı. Sanchez’in bekletmeden yaptığı sert vuruşu Osimhen kafayla tamamladı. Galatasaray soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İRFAN CAN’IN RÖVEŞATASI FARKI BİRE İNDİRDİ

İkinci yarının başında Batrakov’un şutu savunmadan sekerek kornere gitti. 52’nci dakikada Greenwood ve Kante’nin paslarının ardından ceza sahasında topla buluşan Lukaku, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan, Lukaku’nun şutunu kornere çeldi. Üç dakika sonra Sallai’nin arka direğe ortasında Jakobs’un kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, 62’nci dakikada farkı bire indirdi. Kerem Aktürkoğlu’nun soldan ortasını Oğuz Aydın kafayla İrfan Can Kahveci’ye indirdi. Penaltı noktası yakınında röveşata yapan İrfan Can, Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

87’nci dakikada Sane’nin pasında sol çaprazda topla buluşan Leao’nun şutu yandan dışarı çıktı. 90’ıncı dakikada Mert Hakan Yandaş’ın serbest vuruştan yaptığı ortanın ardından top Kerem Aktürkoğlu’na geldi. Kerem’in indirdiği topa Skriniar vurdu ancak Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.

TAKIMLARIN İLK 11’LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku.