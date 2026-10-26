Galatasaray ile Fenerbahçe, milyonları ekran başına kilitleyecek dev randevuda karşı karşıya geliyor. Lider Aslan arayı açmayı, Kanarya ise puanları eşitlemeyi hedefliyor. Galatasaray’da Osimhen ve Uğurcan Çakır, Fenerbahçe’de ise Vedat Muriqi ile Ederson derbinin kaderini belirleyecek..

Nefesler tutuldu, gözler Rams Park’a çevrildi. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Türk futbolunun iki devi bugün saat 21.30’da kozlarını paylaşacak. İlk 8 haftada topladığı 19 puanla haftaya liderlik koltuğunda giren Galatasaray, taraftarının desteğiyle ezeli rakibine darbe vurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda kazanarak 3 puanlık farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag beraberliğiyle sarsılsa da son 3 lig maçını kazanan Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek istiyor. Kanarya, önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakat Marco Asensio ile Nathan Ake yok. Lille zaferiyle moral bulan Galatasaray’da ise eksik oyuncu bulunmuyor. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği karşılaşmada kazanmak 3 puandan fazlası anlamına gelecek.

ATAN DA TUTAN DA KRiTiK!

Golcülerin düellosunda gözler Victor Osimhen ile Vedat Muriqi’de olacak. Nijeryalı yıldız, ligde çıktığı 6 maçta 6 kez fileleri havalandırırken Kosovalı santrfor 8 karşılaşmada 7 gole ulaştı. Osimhen’in Fenerbahçe’ye karşı 5 maçta 3 golü bulunuyor. Muriqi ise Galatasaray ağlarını kariyerinde bir kez sarstı.

EDERSON DAHA BAŞARILI

Kalelerde ise Uğurcan Çakır ile Ederson’un performansı belirleyici olacak. Galatasaray’ın milli eldiveni bu sezon ligde 7 maçta 9 gol yerken 3 kez kalesini kapattı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi ise 7 karşılaşmada 4 gol gördü, 5 maçta geçit vermedi. İki yıldızın kurtarışları, Rams Park’taki büyük mücadelede sonucu değiştirebilir.

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Fatih Terim (7) ve Gündüz Kılıç’ın (5) ardından Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 5+ kez mağlup eden üçüncü teknik direktör olmak istiyor.

TEK MOTTO KONSANTRASYON

Okan Buruk, Lille karşısında kazanan kadroyu derbide de sahaya sürecek. Kritik mücadele öncesinde rahat bir görüntü çizen tecrübeli teknik adam, oyuncularını konsantrasyon konusunda uyardı. Savunmadaki bireysel hataların tekrarlanmamasını isteyen Buruk, hücumda topun daha etkili kullanılmasını ve 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopulmamasını istedi.

İsmail Kartal (3G, 1B, 1M), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’nin başında Galatasaray’ı en fazla mağlup eden Türk teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.

YA TAMAM YA DEVAM!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal, kader maçına çıkıyor. Daha önce istifası kabul edilmeyen tecrübeli hocanın yenilgi halinde ayrılığı gündeme gelebilir. Galatasaray’ın savunma zaaflarını hedef alan Kartal, Kante ve Guendouzi’nin kazanacağı toplarla Greenwood ve Oğuz’un süratini kullanarak sonuca gitmeyi planlıyor. Başarılı hoca, oyuncularından özellikle hızlı hücumlarda etkili olmalarını istedi.

Not: 7 Nisan 2024’teki hükmen 3-0 kaybedilen Süper Kupa maçında Fenerbahçe’nin başında Zeki Murat Göle vardı. Bu karşılaşma Kartal’ın 6 maçlık istatistiğine dahil değildir.

SON DAKİKADA ASLAN KESİLDİ

Galatasaray, bu sezon son dakikalarda bulduğu gollerle 10 puan topladı. Çorum FK karşısında Osimhen’le beraberliği kurtaran sarıkırmızılılar, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında da son anlarda gelen gollerle sonuca gitti.

39 HAFTADIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasındaki son 39 lig maçında 31 galibiyet, 8 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında yaşayan Aslan, 41 maçlık rekor seriye yaklaştı. Üstelik o rekoru Başakşehir’in başındayken bitiren isim de Okan Buruk’tu!

SON DERBİLERDE CİMBOM ÜSTÜN

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 resmi maçta üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar 5 galibiyet (biri hükmen), 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda Aslan 15 gol atarken Kanarya 6 kez fileleri havalandırdı.

ÖZBEK: 7 YILDIRIM: 22

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görev yaptığı iki dönemde 17 Fenerbahçe derbisinde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise 53 Galatasaray maçında 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. İki başkan da bugün yeni bir derbi heyecanına tanıklık edecek.

DÖRT MAÇTIR GOL YEMİYOR

SARI-lacivertliler son 4 lig maçında kalesini gole kapattı. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ardından Eyüpspor’u 8-0, Rizespor ve Alanyaspor’u 3-0 yendi. Kanarya, son 3 karşılaşmada 14 gol atarak derbi öncesi gözdağı verdi.

MERT MÜLDÜR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’de Mert Müldür’ün derbiyle sahalara dönmesi bekleniyor. Antrenmanda sakatlanan ve bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan milli sağ bek, teknik heyetin görev vermesi halinde Galatasaray karşısında yeniden formasına kavuşacak.