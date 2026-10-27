Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan kavga, futbol gündemine damga vurdu. Maçın son düdüğüyle birlikte Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai, Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik yaşandı. Olaylara karışan futbolcuların kaç maç ceza alacağı merak edilirken, Futbol Disiplin Talimatı’ndaki ilgili maddeler dikkat çekti.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Ancak karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. Son düdüğün çalmasıyla birlikte futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı da karşı karşıya geldi. İki futbolcunun birbirine müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansırken, olaylara karışan isimlerin alabileceği cezalar gündem oldu.

SALDIRI MADDESİNDEN SEVK EDİLİRLERSE 10 MAÇA KADAR CEZA ALABİLİRLER

Kavgaya karışan futbolcuların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor. Sevkin Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinde yer alan “Saldırı” kapsamında yapılması durumunda, futbolcuları 5 ila 10 maç arasında men cezası bekliyor.

KAVGA MADDESİNDEN SEVKTE CEZA 3 İLA 5 MAÇ

Futbolcuların talimatın 45. maddesinde düzenlenen “Kavga” kapsamında PFDK’ya sevk edilmesi halinde ise 3 ila 5 maç arasında men cezası gündeme gelebilecek.

Uygulanacak yaptırım, olayların değerlendirilmesi ve PFDK’nın vereceği karara göre netleşecek.

DERBİ SONRASI 2 KIRMIZI, 2 SARI KART

Yaşanan olayların ardından Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla cezalandırıldı.

Derbi sonrasında yaşanan kavganın ardından gözler, futbolcuların PFDK’ya sevk edilip edilmeyeceğine ve kurulun vereceği kararlara çevrildi.