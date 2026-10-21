İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünü söyleyemediği gerekçesiyle istifaya davet ettiği Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmesini istedi. Dervişoğlu'nun, Fakıbaba'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarına tepki göstermesinin ardından Fakıbaba, hem İYİ Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa etti.

Dervişoğlu, Fakıbaba'nın açıklamalarına tepki göstererek, "'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU'NUN ÇAĞRISININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısının ardından Ahmet Eşref Fakıbaba, hem İYİ Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığı görüşmeye yer vermiş, Fakıbaba'nın parti yönetimiyle aynı görüşte olmadığını aktarmıştı.

Fakıbaba, görüşmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Parti içinde muhalefetimi yaptım. Grubu bozmamak için evet dedim. Ama gönlümden geçen bu değildi. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım"

AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2015 ve 2018 yıllarında AK Parti'den milletvekili seçilmişti. Fakıbaba, 2022 yılında AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı.

2023 genel seçimlerinde ise İYİ Parti'nin Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti.