Milan ve Inter arasındaki dev derbi öncesinde açıklamalarda bulunan Kaka, iki ezeli rakibi karşılaştırdı. Brezilyalı futbolcu, Rafael Leao hakkındaki soruya da yanıt verdi.

İtalya Serie A'da sezonun 10. haftası, futbolseverlerin merakla beklediği Milan-Inter derbisine sahne olacak. Inter, sahadan galibiyetle ayrılarak namağlup serisini sürdürmeyi hedeflerken Milan ise ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmak istiyor.

Dev karşılaşma öncesinde Milan'ın efsane isimlerinden Kaka, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda derbiye ve iki takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı futbol adamı, Galatasaray forması giyen Rafael Leao hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

KAKA'DAN MİLAN'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

Milan'ın geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansı değerlendiren Kaka, takımın Şampiyonlar Ligi hedefinden uzak kalmasına dikkat çekti. Yaşanan düşüşün nedenine ilişkin kesin bir yorum yapamayan Brezilyalı efsane, fiziksel ve mental faktörlerin etkili olmuş olabileceğini söyledi.

Kaka, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bence tüm taraftarlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı bekliyordu. Fiziksel mi yoksa zihinsel bir düşüş müydü bilmiyorum. Belki de her ikisi de. Özgüven azalmaya başlayınca her şey değişiyor. Ancak şimdi Avrupa'nın en iyileri arasına dönmeyi hedeflemeliyiz. Şampiyonlar Ligi özel bir yer.”

KAKA'DAN RAFAEL LEAO SÖZLERİ! MİLAN'DAKİ YENİ DÖNEMİ ANLATTI

Bu sezonki Milan'ın nasıl bir görüntü sergilediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Kaka, takımın henüz oluşum aşamasında olduğunu belirtti. Geçmişte Rafael Leao'nun takımın merkezindeki isimlerden biri olduğunu hatırlatan Brezilyalı yıldız, yeni kadro yapılanmasıyla birlikte farklı bir oyun anlayışının ortaya çıktığını ifade etti.

Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao hakkında da konuşan Kaka, Milan'ın yeni kadrosundaki önemli isimlere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Takım yapım aşamasında. Yedi yıl boyunca Rafael Leao'nun Milan'ıydı, kendisine çok güvenilen harika bir oyuncuydu. Şimdi durum farklı. Takım, yeni yüzler ve iki usta ile kolektif bir yapıya sahip. Modric hala takımın merkezindeki isim ve sonrasında Rabiot var. Ve Ramos da golcü. Herkesi bir araya getirmek biraz zaman alacak. Önemli olan, Avrupa Ligi'nde bile her zaman yüksek hedefler belirlemektir.”

KAKA'DAN MİLAN-INTER DERBİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Milan-Inter derbisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Kaka, Inter'in geçen sezondan bu yana güçlü bir görüntü sergilediğini söyledi. Rakibin yenilmesinin kolay olmadığını belirten efsane futbolcu, buna rağmen Milan'ın derbiden galibiyetle ayrılabileceğine inandığını dile getirdi.

Inter'in teknik direktörlüğüne Chivu'nun getirilmesini de değerlendiren Kaka, İtalyan ekibinin başlangıçta istediği oyunu sahaya yansıtamadığını ancak zamanla toparlandığını ifade etti.

Derbi ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Kaka, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sezondan sonra hala iyi iş çıkaran bir kulüp Inter. Yenilmesi zor bir takım ama Milan olarak derbide bunu başarabiliriz. Chivu'nun teknik direktör olarak gelişi hoş bir sürpriz oldu. Inter ilk başlarda iyi oynamadı ama sonra durumu düzelttiler. Ama İtalya'da düşündüğünüz gibi şampiyonluğun tek bir kişinin performansına bağlı olduğunu söyleyemem. Derbinin ve şampiyonluğa giden yolun açık olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk yarışı uzun bir maraton. Milan'ın istikrarlı olmayı hedeflemesi, istikrarı bulması gerekiyor. Şimdiye kadar ligde Avrupa'dan daha iyi performans gösterdiler, diğer takımlarda düşüş anları olacak ve biz de bunlardan faydalanmalıyız.”