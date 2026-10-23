Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın yaşadığı ağrılar endişe yarattı. Lille maçında ağrılarına rağmen forma giyen milli futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyeti düşündüren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz’ın ağrılarının artması, kritik karşılaşma öncesinde soru işaretlerine neden oldu.

Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile oynanan karşılaşmada da takımının öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Ancak yıldız oyuncunun yaşadığı fiziksel sorunlar, Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray cephesinde endişe yarattı.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DERBİDE OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELİRSİZ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Lille karşılaşmasında ağrılarına rağmen fedakârlık yaparak sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz’ın maçın ardından şikâyetleri arttı.

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Milli yıldızın durumuna ilişkin son kararın, yapılacak tetkiklerin ardından verilmesi bekleniyor.

Galatasaray’da gözler, kritik derbi öncesinde Barış Alper Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi.