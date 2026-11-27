DHA- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Türkiye’ye en yakın olan kara parçası İzmir’in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu saptandı. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, “Deprem büyük olmamasına rağmen Karşıyaka, Konak başta olmak üzere dolgu zemin ve alüvyon tabakası 100-150 metre kalınlığı olan zemin üzerindeki binalarda ciddi şekilde hissedildi. Uykularından uyanan vatandaşlarımız oldu. Belki o an için paniğe, tedirginliğe, ‘Acaba daha büyük bir deprem olacak mı?’ korkusuna sebebiyet vermiş olabilir. Ama bunlar münferit, Ege açıklarında ve İzmir Körfezi civarlarında her zaman beklediğimiz büyüklükteki depremler. Vatandaşlarımıza herhangi bir korku ve endişeye kapılmadan normal hayatlarına devam etmelerini söyleyebiliriz" dedi.

‘ALÜVYON TABAKA, DEPREM DALGALARINI BÜYÜTÜYOR’

İzmir'in metropol alanı çanak olarak düşünüldüğünde, çanağın tam ortasında 150-200 metre derinliğe kadar kalınlıkta olan alüvyon tabaka olduğunu vurgulayan Öziçer, “Alüvyon tabakalar, deprem dalgalarını büyüten, genliğini artıran, şiddetini yükselten ve binalarda hissedilme oranını artıran zeminlerdir. 40 ya da 70 kilometre uzaklıktan gelip gücü azalmaya yakın olan deprem dalgaları, alüvyon zemine ulaştığında yeniden güç kazanır. Dalgaların gücü arttığında, binalar üzerindeki sarsma ve sallama etkisi de yükselir. Bundan dolayı vatandaşlarımız 100 kilometre ileride meydana gelen bir depremi bile hissedebilirler. Ama zemini sağlam, kayalık, çakıllı veya sıkı zeminde olan vatandaşlarımızın evlerinde deprem dalgalarını büyütme özelliği yok. Bu nedenle deprem kayalık zeminlerdeki binalarda az, alüvyon tabakası yüksek olan zeminlerdeki binalarda çok hissediliyor" diye konuştu.

Öziçer, Bornova, Bayraklı ile Karşıyaka ve Konak kıyı şeridindeki binaların hasar olma oranlarının kayalık zeminlere göre daha fazla olacağını söyledi.