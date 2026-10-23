Endonezya’nın başkenti Cakarta’da gelgit taşkınları nedeniyle deniz suyunun evlere ve sokaklara ulaşması üzerine 80 metre uzunluğunda yeni set inşa ediliyor. Aralık 2026 sonunda tamamlanması planlanan setin, 2,8 metreye ulaşan deniz seviyesine karşı bölgeyi koruması hedefleniyor.

Endonezya'nın Cakarta kentinin kuzeyinde, gelgit taşkınlarında deniz suyunun sokaklara ve evlere ulaştığı bir caddede 80 metre uzunluğunda yeni bir set inşa ediliyor. Çalışmanın Aralık 2026 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kuzey Cakarta Su Kaynakları Dairesi Başkanı Heria Suwandi, bölgede daha önce iki metre yüksekliğinde bir set bulunduğunu belirtti. Ancak taşkınlarda suyun bu seti aşarak depo alanlarını, yerleşim yerlerini ve yolları bastığını söyledi.

Suwandi, "Aşırı gelgitte su seviyesi 2,8 metreye ulaşıyor. Şu anda yapılan set 3,15 metreye ulaşıyor, böylece deniz suyu içeri giremeyecek" dedi.

Kuzey Cakarta'da setlerin gelgit sırasındaki en yüksek su seviyesinden alçak kaldığı başka noktalar da bulunduğunu belirten Suwandi, "Bunları yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz, ta ki tüm noktalar çözülene kadar" ifadelerini kullandı.

ZEMİN YILDA ORTALAMA 3,5 SANTİMETRE ÇÖKÜYOR

Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı'nın (BRIN) verilerine göre Kuzey Cakarta'da zemin yılda ortalama 3,5 santimetre çöküyor. Bu çökme, kentin taşkın riskini yüzde 40'ın üzerinde artırıyor.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) da 26 Ekim'deki dolunay ve Ay'ın 29 Ekim'de Dünya'ya en yakın noktaya gelmesiyle bağlantılı taşkın uyarısı yaptı.

Risk altındaki kıyı mahalleleri arasında Pluit, Ancol, Muara Angke, Tanjung Priok ve Marunda bulunuyor.