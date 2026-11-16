Müzik kariyerinde yeni bir sayfa açan Deniz Seki, yapımcılığa adım attı. Serkan Bülbül ile birlikte Winwin Record adlı müzik şirketini kuran sanatçı, bundan sonraki çalışmalarını kendi şirketinin çatısı altında yayımlayacak.

“HAYATIMIN İKİNCİ PERDESİNİ ARALIYORUM”

Kurduğu yeni şirketle müzik sektöründe farklı bir alana yönelen Deniz Seki, yapımcılığa geçişini “Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum” sözleriyle duyurdu.

İLK ŞARKI 20 KASIM'DA YAYIMLANACAK

Winwin Record'un ilk çalışması “Yaptığına Değer mi?” adlı şarkı olacak. Deniz Seki'nin yeni şirketinden çıkacak ilk parça, 20 Kasım Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak.

Şarkının söz ve müziği Murat Akduman'a ait. Klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi. Klip çekimlerinin tamamlandığı belirtildi.

“HAYAT İKİ BİLET” ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

1990'lı yılların ikinci yarısında çıkardığı albümlerle tanınan Deniz Seki, “Hayat İki Bilet” ve “Aşkların En Güzeli” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Uzun yıllardır sahne çalışmalarını sürdüren sanatçı, kariyerine şimdi yapımcılığı da ekledi.

AĞUSTOS AYINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Deniz Seki, 2026 yılının ağustos ayında İstanbul'daki evinde düşerek yaralanmıştı. Kalça kırığı nedeniyle ameliyat edilen sanatçının yeni şirket kurması ve müzik çalışmalarına ilişkin açıklaması, yaşadığı sağlık sorununun ardından geldi.