Sandıktan, çekmeceden veya eski aile evinden çıkan Osmanlı dönemine ait tapu belgeleri vatandaşlarda büyük merak uyandırıyor. Ancak eski tarihli bir tapunun bulunması, bugün o taşınmazın doğrudan belgeyi bulan kişinin mülkiyetinde olduğu anlamına gelmiyor. Belgenin arşiv kayıtları ve güncel kadastro bilgileriyle karşılaştırılması gerekiyor.

Aile büyüklerinden kalan eski belgeler arasında Osmanlı dönemine ait tapu senetleri de bulunabiliyor. Sararmış kâğıtlar üzerindeki mühürler, el yazıları ve eski yer isimleri, belgenin tarihî değerini artırabiliyor. Bazı vatandaşlar bu belgelerin dedelerinden kalan bir araziye veya eve ait olabileceğini düşünerek araştırma başlatıyor.

Ancak eski tapu belgelerinin bugünkü mülkiyet durumuyla doğrudan eşleştirilmesi her zaman kolay olmuyor. Aradan geçen yıllarda köy isimleri değişmiş, sınırlar yeniden belirlenmiş veya taşınmazlar ifraz ve tevhit işlemlerine konu olmuş olabilir. Bu nedenle belgenin üzerindeki bilgilerin güncel kayıtlarla karşılaştırılması gerekiyor.

ESKİ TAPUDAKİ YER İSMİ BUGÜN DEĞİŞMİŞ OLABİLİR

Osmanlı döneminde kullanılan yerleşim yeri, mevki ve arazi adları günümüzde farklı şekilde kaydedilmiş olabilir. Eski belgelerde dönemin ölçü birimleri ve sınır tarifleri de kullanıldığından, taşınmazın bugünkü konumunu belirlemek uzmanlık gerektirebilir.

Belgede geçen köy, mahalle, mevki ve komşu arazi bilgileri araştırmanın başlangıç noktası olabilir. Eski haritalar, kadastro tutanakları ve arşiv kayıtları birlikte incelenerek taşınmazın hangi bölgeye karşılık geldiği araştırılabilir. Yalnızca belge üzerindeki isimden hareketle hak iddiasında bulunmak doğru sonuç vermeyebilir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların eski tapu belgeleri ve taşınmaz kayıtları konusunda başvurabileceği resmî kurumlardan biri. Kurumun sıkça sorulan sorular bölümünde Osmanlı tapusunun sorgulanmasına ilişkin başlık da bulunuyor.

BELGEYİ BULAN KİŞİ NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Öncelikle belgenin aslı korunmalı, üzerindeki yazı ve mühürlere zarar verebilecek işlemlerden kaçınılmalı. Belgenin ön ve arka yüzünün yüksek çözünürlüklü kopyasının alınması, araştırma sırasında kolaylık sağlayabilir. Ancak belgeyi temizlemek, yazıları silmek veya üzerinde değişiklik yapmak tarihî ve hukuki açıdan sorun oluşturabilir.

Daha sonra taşınmazın bulunduğu düşünülen bölge belirlenerek tapu ve kadastro kayıtları araştırılmalı. Mirasçılık belgesi, aile nüfus kayıtları ve varsa eski veraset belgeleri de mülkiyet zincirinin kurulmasına yardımcı olabilir. Birden fazla kuşak boyunca intikal yapılmamışsa mirasçıların tespiti ayrıca önem taşıyor.

Eski tapu belgesinin bulunması, tek başına günümüzde tapu devri yapılabileceği anlamına gelmiyor. Taşınmazın hukuki geçmişi, kadastro çalışmaları ve sonraki devirler incelenmeli. Bu nedenle belgeyi bulanların doğrudan satış veya hak iddiasına yönelmeden önce resmî kurumlardan kayıt araştırması yapması gerekiyor.