İrlandalı manken ve sunucu Maura Higgins, katıldığı dans yarışmasının provalarında talihsiz bir kaza geçirdi. Dans partnerinin havaya kaldırdığı sırada yere yığılan Higgins’in kaburgasının çatladığı öne sürüldü. Yaşadığı acıya rağmen yarışma gecesi sahneye çıkan ünlü isim, dansını tamamladı.

Maura Higgins, ABD'de yayınlanan Dancing With the Stars yarışmasında profesyonel dansçı Mark Ballas ile eşleşti. Provalar sırasında kaldırma hareketi yaptığı esnada kaburgasında ağrı hisseden Higgins, çalışmayı sürdürmekte zorlandı. Acı içinde gözyaşlarına boğulan yarışmacı için sağlık ekibi çağrıldı.

Hastaneye kaldırılan Higgins'in çekilen röntgeninde kaburgasında kırık olmadığı belirlendi. Ünlü isim, ağrının kas veya kıkırdak hasarından kaynaklanabileceğini açıkladı. Şişlik nedeniyle nefes almakta da zorlandığını belirten Higgins, tedavi sürecine rağmen yarışmadan çekilmedi.

27 PUAN ALDI

Yaşadığı sakatlığa rağmen 10 Kasım'daki yarışma gecesinde Mark Ballas ile Arjantin tangosu yapan Higgins, jüri üyelerinin her birinden 9 puan alarak toplam 27 puana ulaştı. İkili, dans düellosunu da kazanarak bonus puanlarla geceyi 29 puanla tamamladı ve yarı finale yükseldi.