MasterChef Türkiye'de yemek sunumu sırasında yaşanan talihsiz kaza kısa süreli paniğe neden oldu. Yarışmacının kullandığı krema sifonundan fışkıran karışım Danilo Şef'in üzerine sıçrarken, yarışmacının özrüne ünlü şefin verdiği yanıt dikkat çekti.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, yemek sunumu sırasında krema sifonu kazası yaşandı. Talihsiz kaza anı ise kameralara yansıdı.

Yarışmacılardan biri, hazırladığı tabağın sunumunda krema sifonu kullanmak istedi. Ancak sifondan çıkan karışım bir anda etrafa fışkırdı. Karışımın sıçradığı isim ise jüri üyelerinden Danilo Zanna oldu.

MASTERCHEF'TE KREMA SİFONU KAZASI

Yarışmacının elindeki krema sifonundan karışımın aniden fışkırması stüdyoda şaşkınlığa neden oldu. O sırada çevredekilerin "Patladı" sözleri duyuldu.

Yaşanan talihsiz olayın ardından yarışmacı, Danilo Şef'e dönerek özür diledi.

DANİLO ŞEF'İN YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Üzerine karışım sıçrayan Danilo Zanna, yarışmacının özrüne anlayışlı bir karşılık verdi.

Yarışmacının, "Özür diliyorum şefim" sözleri üzerine Danilo Şef, "Bilerek yapmadığını biliyorum canım benim" ifadelerini kullandı. Olayın ardından stüdyoda "Geçmiş olsun" sözleri de duyuldu.