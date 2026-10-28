Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim'de güncellediği listelerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üretilen Hacı Kemal markalı “Dana Sucuk” ürününde domuz eti tespit edildiği açıklandı. Listelerde iki sucuk markasının ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, üç markanın ürünlerinde ise tağşiş bulguları yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar ile taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listelerini 27 Ekim'de güncelledi. Listede, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık Ltd. Şti.'nin ürettiği Hacı Kemal markalı “Dana Sucuk” ürününde domuz eti bulunduğu belirtildi.

Dana sucuk adıyla satışa sunulan ürün, bakanlığın sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesinde yer aldı. Güncellenen iki listede toplam altı sucuk markası açıklandı.

İKİ MARKANIN ÜRÜNÜNDE TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ

Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesindeki diğer iki sucuk ürününde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bu ürünler, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Beyarslan markasının “Dana Sucuk Hamuru” ile Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Namlı Et Tanzim markasının “Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk” ürünü oldu.

PİLİÇ SUCUKTA MEKANİK AYRILMIŞ ET, DANA SUCUKTA BAŞ ETİ

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde ise üç sucuk markası yer aldı. Afyonkarahisar'ın merkez ilçesindeki Karahisar Osmanlı ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Köseoğlu Kasap Sucukları markalarının “Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk” ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Mekanik ayrılmış kanatlı eti, kemik üzerinde kalan etin mekanik yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bakanlık, söz konusu ürünlerdeki bu bulguyu tağşiş kapsamında değerlendiriyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Hayr-et Hayri Sarı markasının “Dana Fermente Sucuk” ürününde de sakatat, yani baş eti tespit edildi.

KIYMA VE KAVURMA DA LİSTEDE

27 Ekim'de güncellenen listelerde başka et ürünleri de yer aldı. Kayseri'de çiğ dana kıyma, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dana kazan kavurma, Bursa'da lahmacun harcı ve Kahramanmaraş'ta çiğ sığır eti ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti bulundu.