AA- Kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 15 şüpheli tutuklandı.

İŞ YERİ SAHİBİNİ TEHDİT ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin 24 Ağustos’ta bir iş yeri sahibini tehdit ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, 16 Eylül’de Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen diğer kişilerin tespit edilmesi amacıyla ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen 26 şüpheliyi daha belirledi.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hâkimliğe çıkarılan şüphelilerden 3’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 15’i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.