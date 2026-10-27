2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesi, enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi ve işsizlik oranının yüzde 8 olması hedeflendi. İhracatın ise 292 milyar dolara ulaşması öngörüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan programda, 2027 yılına ilişkin temel ekonomik göstergeler ve hedefler açıklandı.

BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 4,2

Programda yer alan tahminlere göre, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,3 büyümesi bekleniyor. 2027 yılı için belirlenen büyüme hedefi ise yüzde 4,2 oldu.

ENFLASYONUN YÜZDE 21'E GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Programda enflasyona ilişkin hedefler de yer aldı. Buna göre, 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2027 yıl sonu için belirlenen enflasyon hedefi ise yüzde 21 olarak açıklandı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8 OLACAK

Ekonomide öngörülen büyümeye paralel olarak istihdamın 2027 yılında 657 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının ise 2026 yılında yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2027 yılı hedefi yüzde 8 olarak belirlendi.

İHRACAT HEDEFİ 292 MİLYAR DOLAR

Dış ticaret hedeflerine göre, Türkiye'nin ihracatının 2026 yılı sonunda 282 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İhracatın 2027 yılında ise 292 milyar dolar seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

İthalatın 2026 yılı sonunda 387 milyar dolar olması, 2027 yılında ise 397 milyar dolara çıkması tahmin ediliyor. Bu doğrultuda, dış ticaret açığının gelecek yıl 105 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

CARİ AÇIK İÇİN 38,5 MİLYAR DOLAR TAHMİNİ

Programda cari işlemler açığına ilişkin beklentiler de açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığının 2027 yılında 38,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise yüzde 1,9 olması öngörülüyor.