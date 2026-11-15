AA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik kanun düzenlemesinin yıl sonundan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağına dair sözlerini hatırlatan Yılmaz, yürütülen hazırlıkların yalnızca en düşük emekli aylığı alan kesimle sınırlı tutulmadığını, sistemin bütününü ve tüm emeklileri kapsayan geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildiğini bildirdi.



Türkiye genelinde 17 milyonu aşkın emekli bulunduğuna dikkat çeken Cevdet Yılmaz, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini de gözeterek çeşitli alternatifler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.



Düzenlemenin içeriğine ve kapsamına dair detayları paylaşan Yılmaz, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular." ifadelerini kullandı.



Amaçlarının emeklilere enflasyon oranının üzerinde bir refah artışı sağlamak olduğunu dile getiren Yılmaz, konuya ilişkin hedefini "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim." sözleriyle netleştirdi.



ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN DE KONUŞTU



Asgari ücret belirleme sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, müzakerelerin henüz başlamadığını ve yeni rakamın aralık ayında netleşeceğini kaydetti. Bu süreçte hem çalışanların hakları ile refahının korunacağını hem de işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın devamlılığı ve kayıt dışılıkla mücadele arasında hassas bir denge kurulacağını ifade etti.



GELECEK YIL YÜZDE 21'E DÜŞECEK



Küresel ekonomide enflasyonun yükselip büyümenin yavaşladığı bir süreçten geçildiğini ve özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin bu tablodan daha derin etkilendiğini belirten Yılmaz, Merkez Bankası verilerine dayanan jeopolitik maliyet analizini de paylaştı. Rusya-Ukrayna ile İran-ABD savaşlarının Türkiye'deki enflasyona yaklaşık 7 puanlık ilave yük getirdiğini aktaran Yılmaz, durumu "Savaş olmasa bugün 29,8'e inmiş olan enflasyonumuz yüzde 22-23'ler civarında olacaktı. Ama maalesef savaşın böyle bir olumsuz etkisi oldu. Savaşın etkilemediği kalemler bazında baktığımızda tablo çok daha iyi." sözleriyle değerlendirdi.



Hizmet gelirleri ile tarım sektöründe olumlu bir seyir izlenirken enerji ve enerjiye bağlı kalemlerde olumsuz bir tablo görüldüğünü söyleyen Yılmaz, mevcut ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini, sosyal konut, gıda, yenilenebilir enerji ve lojistik alanlarına öncelik verilerek gelecek yıl yüzde 21, sonraki yıl yüzde 13,5 ve takip eden yılda ise tek haneli enflasyon rakamlarının hedeflendiğini sözlerine ekledi.