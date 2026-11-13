AA- Enerjiye ve sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Böylece Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokuluna alınacak adaylarda aranacak niteliklerin ve başvuran adaylara uygulanacak sınavların usul ve esaslarına ilişkin temel ilke ve çerçeve belirleniyor.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresi her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılacak.

Devlet desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Düzenleme, 14 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek ve uygulamanın 31 Aralık 2029'a kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

BOTAŞ'ın 31 Aralık 2026 ile 31 Aralık 2027 arasında Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödemesi gereken her türlü vergi, fon ve paylar, BOTAŞ'ın Hazineden oluşmuş ve/veya 31 Aralık 2027 tarihi sonuna kadar oluşacak görevlendirme alacaklarına karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle Ticaret Bakanlığınca aylık olarak terkin edilecek ve terkin edilecek her türlü vergi asıllarına ilişkin feri alacak hesaplanmayacak.

Bu düzenleme kapsamında yapılacak mahsup işlemine konu görevlendirme bedeli hesaplamasında BOTAŞ'ın muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de öngörülen usule uygun olarak yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görevlendirme bedeli, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan terkin tutarlarından az olduğunun tespit edilmesi halinde BOTAŞ tarafından yükümlülükler faizsiz olarak yerine getirilecek ve söz konusu tutar Genel Bütçeye gelir kaydedilecek.

Bu hüküm kapsamında yapılacak mahsup ve terkin işlemleri, terkin kararı alınması nedeniyle mahsup edilecek tutarlar dışında kalan görevlendirme bedellerinin ödenmesine engel teşkil etmeyecek.

İdarenin bu bedellere ilişkin ödeme yetkisini ortadan kaldırmayacak veya zamanını sınırlandırmayacak. Bu düzenleme kapsamında BOTAŞ'ın Hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye ve mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartların kanuni dayanağa kavuşturulması, eğitim ve öğretim hakkına ilişkin sınırlamaların kanunilik ilkesine uygun hale getirilmesi, hukuki belirlilik ve öngörülebilirliğin sağlanması ve idarenin düzenleme yetkisinin anayasal sınırlar içerisinde kullanılmasının temini amaçlanıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisi yarışmayla yapılacak.

Yarışmaya dair kapsam, teknik ve idari şartlar, diğer bilgiler ile yarışmada kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağı yenilenebilir enerji kaynak alanlarının teknik ve idari özellikleri ile bağlantı kapasitesi de dikkate alınarak yarışma şartnamesinde belirtilecek.

10 yıllık süresini bitiren ve elektriksel kurulu gücü asgari 750 kilovat olan lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler için tesis sahibi tarafından talep edilmesi durumunda, lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının düzenlemenin ilgili hükmü kapsamında tesis tipi bazında uygulanan güncel YEK Destekleme Mekanizması fiyatından fazla olması halinde aradaki fiyat farkının ve lisans alma bedelinin YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşullarıyla lisanslı üretim faaliyetine geçilebilecek. Bu kapsamdaki başvurular için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kaynak bazında güncel birim yatırım tutarının yüzde 30'unu aşmayacak şekilde megavat başına uygulanacak lisans alma bedeli, lisans süresi ve lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ilişkin diğer hususlar EPDK tarafından belirlenecek.

Teklifle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici hükümler ekleniyor. Buna göre, 2026 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) 31 Aralık 2026'ya kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilecek.

Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. Bu hükme ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak SGK tarafından belirlenecek.

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017'den önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş primler iade ve mahsup edilmeyecek.

Teklife göre, üretim faaliyetiyle uğraşan kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunan kurumların tatbik edilecek kurumlar vergisi, indirimli oran uygulamasının dışında bırakılacak. Bu hüküm, 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2027 yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılan elektriksel kapasite artışlarında megavat başına alınacak bedeller, kaynak bazında Kurum tarafından belirlenen güncel birim yatırım tutarının yüzde 50'sini aşmayacak şekilde arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenecek. Belirlenen bedeller lisans tadilinden önce defaten TEİAŞ tarafından tahsil edilecek. Tahsil edilen bedeller TEİAŞ'a gelir kaydedilecek.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un "Dışarıdan hizmet alımı ve uygulanacak hükümler" başlıklı hükmünde düzenleme yapılıyor. Buna göre, Kanun ile ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile bu süreçlerle bağlantılı tasfiye veya devretme ve devralma işlemlerini yürüten mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ile bunların söz konusu eylem ve işlemleri yürütmekle görevlendirdikleri kişilerin, konusu suç teşkil eden fiilleri hariç olmak kaydıyla, görevleriyle ilgili 17 Eylül 2026'dan itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumlulukları doğmayacak. Bu hüküm, 17 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

AKP GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'DEN AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin ve temiz enerji dönüşümünün, enerji arz güvenliğinin ve ekonomik rekabet gücünün temel belirleyicileri arasında yer aldığını belirtti.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildiren Güler, teklifin 15 maddeden oluştuğunu kaydetti.

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Güler, yüzen LNG tesislerinin arz güvenliği çerçevesinde EPDK kararıyla başka bölgelerde de hizmet vermesine imkan sağlanacağını aktardı.

Güler, 10 yılını tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin lisanslı faaliyete geçiş şartlarını ve lisans alma bedellerinin nesnel kriterlere bağlanacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, yönetmelikle düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine ve Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımlarına yönelik hükümleri kanuni sisteme taşıyacaklarını aktaran Güler, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilere ödenen ücretlere ilişkin devlet katkısı uygulamasının sürdürülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı'na tanınan uzatma yetkisini, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 15 yıla çıkaracaklarını ifade etti.

Güler, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki kadınların, gençlerin ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen istihdam teşvikinin süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacağını, Cumhurbaşkanı'na da bu süreyi 2029 sonuna kadar uzatma yetkisi verileceğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik de düzenleme yapılacağını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu bağlamda 2 milyon 199 bin 869 vatandaşımızın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek, üzerindeki borç yükünü kaldırıyor, sağlık hizmetlerine yine kesintisiz ve kolay erişimi teminat altına alıyoruz. Kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularımızın 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarını terkin ederek, hastanelerimizin finansal sürdürülebilirliğini ve sağlık hizmetinin devamını sağlamış oluyoruz."

"KANUN HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiğini anımsatan Güler, tasfiye kapsamındaki 7 portföy şirketi bünyesindeki 131 fonun pay sahiplerine yapılan ödemelerde, fon mal varlığı, geri kazanım hesaplarındaki kaynaklar ve diğer isteğe bağlı iade hesaplarındaki tutarların ödemelerde esas alındığını kaydetti.

Güler, fonların tasfiyesinde, kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığını ve kullanılmayacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Olağan tasfiye kapsamı içerisinde 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira doğrudan ödeme yapılmıştır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar lira ara ödeme yapılmıştır. Dolayısıyla, bugüne kadar toplam 131 fonun 108 fonunda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmıştır ve toplamda 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır.

Yarın hem Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirecek hem de yeni ikinci plan ödemesi ilan edilecektir. Bu süreçle beraber sermaye piyasalarında güveni artıracak, hukuki belirlilik ve şeffaflığı güçlendirecek manada kanun hazırlıklarımız devam ediyor. Görevlendirdiğimiz milletvekilleriyle beraber sermaye piyasalarında hukuki güvenliği ve şeffaflığı artıracak kanun teklifimizi de yakın zamanda bitirip, Meclis Başkanlığına sunmayı arzu ediyoruz."

Teklifle, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında ödemelerin hızlı ve şeffaf yapılması amacıyla asli görev alanları olmamasına rağmen, Kanunla kendisine tevdi edilen olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini yürüten bankaların, çalışanların, işlem tesis eden personelin korunmasını amaçladıklarını aktaran Güler, kanun teklifiile olağanüstü tasfiye işlemlerini yürütenlere mali ve idari sorumsuzluk getirileceğini, konusu suç teşkil eden işlemlerin istisna olacağını belirtti.

"BENDE LİSTENİN AÇIKLANMASINI İSTERİM"

Fon soruşturması kapsamında listenin açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine Güler, şunları kaydetti:

"Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var, bu fonlara girmişler, yatırım aracı olarak paralarını yatırmışlar. Sonradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında görevini kötüye kullanan, ihmal eden, farklı niyetler taşıyan, Sermaye Piyasaları Kanunu'nun yaptırıma tabi kıldığı piyasa bozucu eylemlerde bulunan, içeriden sahte bilgi taşıyan veya piyasa dolandırıcılığı yapmak suretiyle bu işlemlere imza atan, bu konularda yasa dışı faaliyetlerde bulunan insanlar kimler? Biz 455 bin 578 kişinin hepsinin bu 'fon dolandırıcılığı' dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin. Ben bu listenin açıklanmasını isterim."

Fon soruşturması kapsamında "masumiyet karinesi" ve "lekelenmeme hakkı" göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu'na karşı eylemlerin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Güler, şöyle devam etti:

"Bunları belirlemeden sadece 'fona para yatırdı' diye insanları suçlayabilir miyiz? O listeyi neye göre hazırlayacağız? Kim hangi eylemi işlemişse, hangi sorumluluğu varsa, bu liste açıklansın. Ancak liste diye yarın, bir gün utanacağımız, mahcup olacağımız isimleri de lekelemeyelim. Benim kaygım bu. Çok sayıda insan var, çok kritik incelemeler yapılıyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 100'ün üzerinde kişinin tutuklandığını hatırlatan Güler, her bir fonun, hesabın tek tek incelendiğini aktardı.

"Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatıdır, kendisinin de ifadesidir, sonuna kadar kim hangi eylemiyle, hangi suça karışmışsa, konumu, özelliği hiçbir şekilde fark etmeksizin, sonuna kadar gideceğiz. Açık yüreklilikle söylüyorum." ifadesini kullanan Güler, muhalefetin bazı isimleri dile getirdiğini, sonra ortaya atılan iddiaların isim benzerliği olduğunun ortaya çıktığını, bakanların suçlandığını hatırlattı.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİN SAYGINLIĞINI KORUMAK HERKESİN GÖREVİDİR"

Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialarla ilgili soruya da yanıt veren Güler, Sarıgül ile ilgili fezleke TBMM'ye geldiğinde, önce fezlekenin içeriğine bakılması gerektiğini belirtti.

TBMM'nin itibarının korunmasında hassas davrandıklarını vurgulayan Güler, milletvekilliği dokunulmazlığının suç işleme özgürlüğü şeklinde görülemeyeceğini dile getirdi.

Abdullah Güler, şöyle konuştu:

"İçeriğini bilmediğimiz bir hususta muhalefetin yaptığını yapmayacağım ben. Buna bakmadan, değerlendirmeden herhangi bir şey deme imkanımız yok. Meclis'in itibarını, milletvekilliğinin saygınlığını korumak herkesin görevidir, sadece AKP Grubu'nun değil. Meclis'te grubu bulunan bütün partilerimize, bu hassasiyetle yaklaşmalarını tavsiye ederim."

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istediğinin hatırlatılması üzerine Güler, hangi gerekçeyle görevden affı istendiği konusunda bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Bir gazetecinin, MHP ile CHP'nin rüşvet ve yolsuzluk suçlarında dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısında bulunduğunu aktarması üzerine Güler, milletvekillerinin açıklamalarıyla, davranışlarıyla, toplumdaki yaşantısıyla göz önünde bulunduğunu, milletvekillerinin topluma güven vermesi gerektiğini söyledi.

Milletvekilinin, dokunulmazlığı dolayısıyla kendisini farklı göremeyeceğinin altını çizen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi maalesef bizleri de üzen çok ciddi iddialar var, bazı milletvekilleriyle ilgili. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı esastır. Bütün milletvekillerimiz yaşantısıyla, açıklamalarıyla, davranışlarıyla topluma örnek olmalıdır. Bu konu da önemlidir. Toplumumuzun en hassas olduğu konular, rüşvet, yolsuzluk hadisesidir, kamu malına zarar vermedir, ihaleye fesat karıştırmadır. Bu hususlar da değerlendirilebilir."