Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kontrollü normalleşme sürecini açıkladı

Beştepe’de yapılan ve 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kontrollü normalleşme sürecini açıkladı.

Corona virüs salgını sonrasında Türkiye’de alınan önlemleri ve tedbirleri hatırlatan ve diğer ülkelerden örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 milyonu aşan bir aşılama sayısına ulaşıldığının altını çizdi.

HER İL KENDİSİ BELİRLEYECEK

Erdoğan, “Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de tamamen salgının seyri ile ilgilidir. Salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmak veya sürdürmek mümkün değildir. Türkiye pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibariyle büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli bir şekilde atmamız gerekiyor.

Sağlık bakanlığımız ve bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdı. Bu değerlendirmeye göre 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek.

Valiliklerimiz başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız günlük hayatlarının her anında temizlik, maske ve mesafe diye özetlediğimiz salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Salgın artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bugünkü Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Restoran, kafeterya, lokanta, tatlıcı, pastacı, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenleme yapabilecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. STK’lar, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.” İHA