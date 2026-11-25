Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır." ifadelerini kullandı. Helikopter kazalarının tüm yönleriyle araştırılacağını belirten Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Türkiye Yüzyılını terörsüz bölgeyle taçlandıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırıyla sınırlı olmadığını belirterek psikolojik, ekonomik ve sosyal şiddetin farklı biçimlerine de dikkat çekti. Kadınların cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasının, aşağılanmasının, iradelerinin yok sayılmasının ve emeklerinin değersizleştirilmesinin de şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, kadına yönelik şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler de yaptı. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin sürece yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, tüm adımların hukuk çerçevesinde atıldığını söyledi. Konuşmasında ayrıca Eskişehir ve Malatya'da meydana gelen askerî helikopter kazalarına değinerek şehit olan askerler için başsağlığı mesajı verdi.

ERDOĞAN'DAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetin farklı biçimleri bulunduğunu belirterek yalnızca fiziksel müdahalenin değil, kadınlara yönelik ayrımcılık ve aşağılayıcı davranışların da şiddet kapsamında ele alınması gerektiğini söyledi. Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirlerimiz, şurası bir gerçek ki şiddet dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötüdür. Telin edilmesi, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir. Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiilî müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır. Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Süreçte tüm adımların hukuk çerçevesinde ve devlet ciddiyetiyle atıldığını ifade eden Erdoğan, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz."

Sürecin istismara ve provokasyonlara açık hale getirilmemesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, hedeflerinin huzur, kardeşlik, güvenlik ve kalkınmanın güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir.

Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Türkiye Yüzyılını önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da terörsüz gölge ile taçlandırmak istiyoruz.

Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar."

HELİKOPTER KAZALARINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİ ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen ve 5 askerin şehit olduğu helikopter kazasına da değindi. Geçtiğimiz 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu diğer helikopter kazasını da hatırlatan Erdoğan, her iki olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Şehit askerler için rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri için başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Erdoğan, kazalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum. Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askerî helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun."