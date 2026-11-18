Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada emeklilerin yaşadığı sorunlara ve aylıklarda yapılması planlanan iyileştirmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayacak düzenlemenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini söyledi.

17 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYİ KAPSAYACAK

Emeklilerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, grup yönetimi ve ekonomi kurmaylarının hazırlanan çalışmanın genel çerçevesini kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Düzenlemenin emeklilerin yaşı ve prim gün sayısı dikkate alınarak şekillendirildiğini kaydeden Erdoğan, konunun adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini söyledi.

EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME YILBAŞINDAN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını belirten Erdoğan, düzenlemenin Meclis'in desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe konulacağını açıkladı.

Erdoğan, bütün emeklileri kapsayan iyileştirmenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini ifade etti.

ERDOĞAN'IN EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında emeklilere yönelik öne çıkan ifadeleri şöyle: