Cumhur İttifakı’nın yeni büyük ortağı…

Cumhuriyet gazetesinin başarılı özel haberini dün okuduk:

– Diyanet, müftüleri “acele” toplantıya çağırdı. Toplantıya katılanlara, “Seçime dokuz ay kaldı, herkes sahada çalışsın” denildi. Müftüler, “Seçim propagandası mı yapacağız?” tepkisini gösterdi.

– İktidar, kaybettiği muhafazakâr seçmeni kazanmak için müftülere talimat verdi: ‘Sahaya inin’

Bu yeni bir iş değil ki!.. 22 yıldır hep böyle!..

Esas yeni olan ne?.. Farkında mısınız?..

Türkiye’deki seçim sahasına daha büyük bir güç indi…Tüm dünya da bunun farkında…

Ayıkamayanlara yardımcı olalım:

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo’nun TÜSİAD’a gönderdiği “yaptırım mektubu”… Önceki gün medyaya düştü. TÜSİAD’ın tepkisini bekledim (Saraydan ses çıkmayacağını tahmin ettiğim için). Önceki gün akşam saatlerinde mektup suyuna tirit bir açıklama ile doğrulandı. TÜSİAD açıklamasında, “24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo’nun, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD’a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır “ denildi.

TÜSİAD’ın korkusundan mektubu açıklayamadığı belli. Mektubun havale edildiği ilgili kurumlarında içinde bulundukları nazik durumdan dolayı lal oldukları ortada!.. Haberi, ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’dan öğrendik. Çok belli; bizdekiler sağıra yatınca, ABD’deki mekanizma, mektubu duyalım diye sızdırmış. Gönderilen mektupta “ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır. Türk bankaları, Amerikan bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramaz. Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın” ifadelerine yer veriliyor.

★★★

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Putin ile gerçekleştirdiği Soçi zirvesinin tarihi 5 Ağustos…

Putin, Erdoğan’ı Eylül’de gerçekleşecek Şanghay Paktı toplantısına davet etti. Erdoğan da toplantıya katılmayı seve seve kabul ettiğini açıkladı. ABD’den gelen 22 Ağustos tarihli tehdit mektubunun zamanlaması çok manidar. Soçi zirvesi sonrası, Şanghay Paktı toplantısı öncesi…

Filmi az bir şey daha geri saralım;

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo’nun 22-24 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret ettiğini yine Washington’dan duymuştuk. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Adeyemo’nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşı görüşmek üzere Türkiye’ye gittiği kaydedilmişti.

Adeyemo’nun Ankara’da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, İstanbul’da ise finans kurumlarıyla Türkiye’nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya’ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, “Taraflar, Türkiye’nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi” ifadesi çok dikkat çekiciydi.

“Piyasalar“ diye adlandırılan malum yerlerin kulislerinde ise ABD Hazine Bakan yardımcısı Wally Adeyemo’nun Türkiye ziyaretinin borsada özellikle bankacılık sektörü hisselerine yüzde 5’in üzerinde prim yaptırdığı konuşuluyordu. Adeyemo’nun temaslarının Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazının giderilmesi için gerçekleştiği öne sürülüyordu. Ankara kulislerinde, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’un Türkiye’yi ikna etmek için teklifle geldiği konuşuluyordu. Kulislerde, Bakan Yardımcısı Adeyemo’nun çantasında Halkbank davası ve bazı ekonomik destek programlarının bulunduğu iddia ediliyordu.

Çook önemli not; ABD Hazine Bakan Yardımcısı muhterem Wally Adeyomo, Washington’da HALKBANK dosyası ve kara para trafiği ile çok yakından ilgilenen bir zat…

★★★

Önce ziyaret sonra mektup!..

Fotoğraf karelerini birbirine ekleyince film daha da netleşiyor!..

TÜSİAD’a gönderilen mektuba sadece “yaptırım mektubu” olarak bakmak çok yanıltıcı olur.

Soçi zirvesinin ardından Tayyip Erdoğan’ın Putin’e iyice yaslandığı görülüyor. Putin, maddi manevi her türlü desteğini Erdoğan’dan esirgemiyor.

Şimdi, siz imamları boş verin de Putin’in Türkiye’deki seçim sahasına nasıl indiğine dikkat kesilin!..

Batı, Washington’dan gönderilen mektupla topa girdi. Daha sert müdahaleler gelebilir m?. Bir parça sabır edip Şanghay Paktı toplantısının sonuçlarını görmemiz gerektiği düşüncesindeyim.

Siyasetçi bir dostum, “Cumhur İttifakı artık AKP+MHP ve Putin’den oluşuyor” demişti. Ben, bunu bir adım daha öteye taşıyayım:

Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP konumunu Putin’e kaptırdı. Yani Cumhur İttifakı’nı bundan sonra şöyle formüle edebiliriz;

Putin+AKP+MHP+(Vatan Partisi)…

★★★

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.