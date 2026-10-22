Massachusetts'te bir kadın, kazandığını düşünmediği piyango biletini çöpe atılmak üzere dükkân çalışanlarına verdi. Ancak bilet yeniden kontrol edilince 1 milyon dolarlık ödül ortaya çıktı.

AP NEWS- ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2021 yılında yaşanan olay, piyango bileti kontrol etmenin ne kadar önemli olabileceğini gösterdi. Lea Rose Fiega, öğle molasında bir dükkândan kazı-kazan bileti satın aldı. Bileti hızlıca kontrol eden kadın, kazandığını düşünmedi ve bileti dükkân çalışanlarına çöpe atmaları için verdi.

Ancak dükkân çalışanları bileti hemen atmadı. İşletme sahiplerinin oğlu Abhi Shah, yaklaşık 10 gün sonra çöpe ayrılmış biletleri incelerken Fiega'nın biletini fark etti. Biletin bir bölümünün henüz kazınmadığını gören Shah, alanı kontrol ettiğinde 1 milyon dolarlık ödülle karşılaştı.

Dükkân ailesi, düzenli müşterileri olan Fiega'yı tanıyordu. Bu nedenle bileti kendi adına kullanmak yerine kadına ulaşmaya karar verdiler. Fiega'ya kazandığını söylediklerinde kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

Olayın dikkat çeken yönü yalnızca milyon dolarlık ödül değildi. Bileti çöpe atılmaktan kurtaran ve sahibine geri veren dükkân çalışanlarının davranışı da haberin önemli bir parçası oldu. Fiega, ödülünü aldıktan sonra parasını geleceği için değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti.