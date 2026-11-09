Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31, bugün Antalya'da başlıyor. 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği zirvede, 196 ülke ile Avrupa Birliği'nin temsilcileri 12 gün boyunca iklim kriziyle mücadeleyi görüşecek.

ANKA- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), bugün Antalya'da başlıyor. 20 Kasım'a kadar sürecek konferansın ilk gününde gıda güvenliği, tarım, su verimliliği ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ele alınacak.

COP31'in resmi açılış genel kurulu, saat 10.00'da EXPO alanındaki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilecek. Genel kurulda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşması yapacak.

Konferans kapsamında yaklaşık 200 ülkeden temsilcilerin katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele, emisyonların azaltılması, uyum politikaları ve iklim finansmanı başta olmak üzere küresel iklim gündemindeki başlıklar müzakere edilecek.

İLK GÜNÜN TEMASI: GIDA, TARIM VE SAĞLIK

Konferansın ilk günü, "Gıda, Tarım ve Sağlık" temasına ayrıldı. Gün boyunca tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, su kaynaklarının verimli kullanımı ve iklim krizinin halk sağlığı üzerindeki etkileri çeşitli oturumlarda değerlendirilecek. Türkiye Pavilyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iklime dirençli gıda güvenliğinde uluslararası iş birlikleri ele alınacak.

TÜRKİYE VE AVUSTURALYA SİVİL TOPLUMLARINDAN FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ ÇAĞRISI

Saat 11.00'de Mavi Bölge'deki Avustralya Pavilyonu'nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye ve Avustralya'dan sivil toplum kuruluşları fosil yakıtlardan uzaklaşılması yönündeki taleplerini dile getirecek. COP31'in ev sahibi Türkiye ile müzakerelere başkanlık eden Avustralya'daki sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği oturumda, iki ülkenin fosil yakıtlardan çıkış sürecinde üstlenmesi gereken sorumlulukların ele alınması bekleniyor.

Günün diğer etkinliklerinde adil enerji dönüşümü, iklim finansmanı, elektrik şebekelerinin dönüşümü ve devletlerin uluslararası iklim hukuku kapsamındaki yükümlülükleri tartışılacak.

LİDERLER ZİRVESİ 11 KASIM'DA BAŞLAYACAK

COP31 kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Antalya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin önceliklerini ve taahhütlerini paylaşması bekleniyor. Zirvede verilecek mesajların, özellikle emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansman konularında yürütülecek müzakerelere yön vermesi öngörülüyor.

İki hafta sürecek COP31 müzakerelerinin 20 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.