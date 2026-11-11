Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’nde Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya geldi. Görüşmede Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini karşılamadığını von der Leyen’e ileterek karşılama sürecinden şikâyet ettiği öne sürüldü.

Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, karşılama töreninin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Hristodoulides’in, resmi karşılama sürecine değinerek von der Leyen’e "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni karşılamadı" sözleriyle şikâyette bulunduğu belirtildi.

Resmi karşılama protokolü sırasında alanda yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres yer aldı.

Bir süre sonra alana doğru yürüyen Hristodoulides ile Guterres arasındaki konuşma ve iki ismin yüz ifadeleri canlı yayınlara yansıdı. Görüntülerde liderlerin yüzlerinin asık olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

RUM BASININDA PROTOKOL TARTIŞMASI

Yaşanan gelişme Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde de yankı buldu. Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılama alanından ayrılmasını eleştirerek bu durumu Birleşmiş Milletlere yönelik bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Rum basınında gelişmelere ilişkin "Antalya'da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor" başlığı kullanıldı. Rum hükümet kaynakları ise Erdoğan’ın karşılama töreninde bulunmamasını "Christodulides'i küçümseme işareti" olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılama alanında yer almamasının gerekçesine ilişkin Türk makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yaşanan durumun planlı bir diplomatik protesto olup olmadığı konusunda netlik bulunmuyor.

ERHÜRMAN’I ERDOĞAN KARŞILADI, GUTERRES ALANDA YOKTU

Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın karşılanması sırasında da farklı bir protokol tablosu ortaya çıktı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanırken BM Genel Sekreteri António Guterres’in o sırada alanda bulunmadığı aktarıldı.