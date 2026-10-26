Ticaret Bakanlığı, çocukların resim ve boyama faaliyetlerinde kullandığı Mr DIY marka “Tablo fırça ve sulu boya seti”ni kimyasal risk nedeniyle güvensiz buldu. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı, satış noktalarındaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Denetimlerde güvenlik gerekliliklerini karşılamadığı belirlenen boya seti, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan edildi. Resmi kayıtta ürünün model veya parti numarası 8953581 olarak yer aldı. Karar, belirtilen ürünle sınırlı; markanın bütün boya ve kırtasiye ürünlerini kapsamıyor.

BARYUM GÖÇÜ SINIRI AŞILDI

Ürünün güvensiz bulunmasına neden olan uygunsuzluk, oyuncak güvenliğine ilişkin TS EN 71-3 standardında belirlenen çözünebilir baryum göçü sınırının aşılması olarak kayıtlara geçti.

Bazı bileşikleri farklı endüstriyel ürünlerde kullanılan baryumun belirli bileşiklerine yüksek düzeyde maruz kalınması sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Bakanlık, çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü belirterek açıklamasında, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir.” ifadesini kullandı.

EVİNDE BU ÜRÜN BULUNANLAR NE YAPMALI?

Tüketicilerin, ellerindeki boya setinin ambalaj bilgilerini ve model veya parti numarasını kontrol etmesi gerekiyor. Toplatma kararına konu ürünle eşleşen setlerin çocukların kullanımına sunulmaması önem taşıyor.

Ürünü satın alanlar, iade ve toplatma sürecine ilişkin bilgi için mağazayla iletişime geçebilir. Resmi ürün kaydı ise Ticaret Bakanlığı'nın guvensizurun.ticaret.gov.tr adresindeki GÜBİS sistemi üzerinden incelenebilir. Sistemde marka, model, güvensizlik gerekçesi ve alınan tedbirlere ilişkin bilgiler bulunuyor.