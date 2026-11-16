Çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık üçte birini oluşturan lösemi, en sık ilk 5 yaşta görülüyor. Lösemi, kemik iliğinde kan hücrelerini üreten hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu gelişiyor. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, hastalığın kesin nedeninin bilinmediğini, vakaların yüzde 2-3’ünde kalıtsal faktörlerin rol oynadığının düşünüldüğünü söyledi.

BU İŞARETLER ÖNEMSENMELİ

Lösemiyi düşündürecek belirtiler arasında kansızlık, karaciğer ve dalakta büyüme, lenf bezlerinde şişlik, ciltte kolay oluşan morluklar ve iki taraflı burun kanaması bulunuyor. Kan tahlillerinde beyaz kan hücrelerinde görülen anormal değişiklikler de yol gösterici olabiliyor. Bu belirtiler tek başına lösemi tanısı koydurmaz ancak şikâyetlerin uzun sürmesi ya da bir arada ortaya çıkması iyi gözlemlenmeli.

GENELLİKLE ENFEKSİYON ZANNEDİLİYOR

Lösemi belirtileri, çocukluk döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunlarıyla benzerlik gösterebiliyor. Uzun süren halsizlik kansızlık ya da basit bir enfeksiyonla, ateş ve lenf bezlerindeki şişlikler enfeksiyonlarla ilişkilendirilebiliyor.

Ciltte oluşan morluklar çarpma veya düşmelere, sık tekrarlayan enfeksiyonlar bağışıklığın geçici zayıflamasına bağlanabiliyor. Belirtiler aynı anda ortaya çıkıyorsa ihmal edilmemeli

BELİRTİLER AYNI ANDA ORTAYA ÇIKIYORSA İHMAL EDİLMEMELİ

Tek bir bulgu tek başına anlamlı olmayabilir. Ancak şikâyetler haftalarca devam ediyorsa ya da birkaç belirti aynı anda ortaya çıkıyorsa, mutlaka bir sağlık merkezine başvurulmalı. Özellikle geçmeyen ateş, artan halsizlik, solgunluk, nedeni açıklanamayan morluklar ve kemik ağrıları birlikte görülüyorsa vakit kaybetmemek gerekiyor.

TANI İÇİN KEMİK İLİĞİNE BAKILMASI GEREKEBİLİR

Löseminin farklı türleri bulunuyor. Akut lenfoblastik lösemi ve akut miyeloblastik lösemi hızlı ilerleyebiliyor. Kronik miyelositer lösemi ise genellikle daha yavaş seyrediyor. Kesin tanı için hemogram, kan hücrelerinin mikroskop altında incelendiği periferik yayma ve kemik iliğinden sıvı örneği alınarak incelenmesini sağlayan kemik iliği aspirasyonu gibi tetkiklerden yararlanılıyor.

Hastalığın türü ile klinik ve genetik risk faktörleri değerlendirildikten sonra tedavi planı oluşturuluyor. Kemoterapi temel tedavi yöntemleri arasında bulunurken, gerekli durumlarda kök hücre nakli de uygulanabiliyor.