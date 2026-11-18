Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarına aykırı olduğu ve çocuklar için boğulma ile yaralanma riski taşıdığı belirlenen iki çocuk mayosu hakkında toplatma kararı aldı. Ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadaki ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, iki farklı çocuk mayo modelinin güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerde, mayolarda bulunan kordon ve büzme iplerinin çocuk giysilerinde güvenlik koşullarını belirleyen TS EN 14682 standardına uygun olmadığı belirlendi. Söz konusu uygunsuzluğun, çocuklarda boğulma ve yaralanma gibi ciddi risklere yol açabileceği değerlendirildi.

İKİ ÜRÜN İÇİN SATIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Tespit edilen güvenlik eksikliklerinin ardından iki çocuk mayosu için piyasaya arz yasağı getirildi. Ayrıca piyasada bulunan ürünlerin toplatılması yönünde karar alındı.

BAKANLIKTAN DENETİMLERİN SÜRECEĞİ MESAJI

Karara ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaplan, güvensiz ürünlerin piyasadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.