Çocuğu bulunmayan kişilerin vefatı halinde mirasın tamamının sağ kalan eşe kalacağı düşünülüyor. Ancak anne, baba, kardeş ve diğer kanuni mirasçıların bulunması halinde paylaşım değişebiliyor. Mirasçılık sırası, eşin alacağı payı doğrudan etkiliyor.

Çocuğu olmayan kişilerin vefatından sonra mirasın nasıl paylaşılacağı sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle evli ve çocuksuz kişilerin geride bıraktığı ev, araç, banka hesabı ve diğer mal varlıklarının kime kalacağı konusunda yanlış bilgiler dolaşabiliyor.

Türk hukukunda miras paylaşımı, miras bırakanın hangi derece yakınlarının hayatta olduğuna göre belirleniyor. Çocuk bulunmaması, anne ve babanın veya onların altsoyunun mirasçılığını gündeme getirebiliyor.

Bu nedenle çocuğu olmayan bir kişinin ölümü halinde mirasın otomatik olarak eşine kalacağı söylenemiyor. Sağ kalan eşin yanında anne, baba veya kardeşlerin bulunması, yasal paylaşım oranlarını değiştirebiliyor.

ANNE VE BABA HAYATTAYSA PAYLAŞIM NASIL?

Miras bırakanın çocuğu yoksa ve anne ile babası hayattaysa, sağ kalan eş mirasın yarısını alıyor. Kalan yarı ise anne ve baba arasında eşit şekilde paylaştırılıyor.

Anne veya babadan biri daha önce hayatını kaybetmişse onun yerine kendi altsoyu, yani miras bırakanın kardeşleri veya onların çocukları mirasçı olabiliyor. Bu durumda miras paylaşımı aile ağacındaki yakınlık derecesine göre hesaplanıyor.

Miras bırakanın anne ve babası ile onların altsoyu da bulunmuyorsa büyükanne ve büyükbabaların bulunduğu mirasçı grubu gündeme gelebiliyor. Bu grupta sağ kalan eşin yasal payı dörtte üç olarak belirleniyor.

EŞ TEK BAŞINA NE ZAMAN MİRASÇI OLABİLİR?

Miras bırakanın altsoyu, anne ve babası, onların altsoyu ile büyükanne ve büyükbabaları ve onların altsoyu bulunmuyorsa sağ kalan eş mirasın tamamını alabiliyor. Bu nedenle çocuğu olmayan bir kişinin miras paylaşımında ailedeki diğer yakınların durumu mutlaka araştırılmalı.

Evli olmayan ve çocuğu bulunmayan kişilerin mirasında ise eşe ilişkin hükümler uygulanmıyor. Bu durumda miras, kanuni mirasçılık sırasına göre diğer yakınlara geçiyor. Hiç mirasçı bulunmaması halinde mirasın devlete geçmesi de mümkün olabiliyor.

Miras paylaşımı yapılırken nüfus kayıtları ve veraset ilamı esas alınıyor. Ailede daha önce gerçekleşmiş ölümler, evlat edinme ilişkileri ve soybağı kayıtları da mirasçılık durumunu etkileyebiliyor. Bu nedenle çocuksuz kişilerin mirasında yalnızca eş ve kardeşlerin varlığına bakılarak karar verilmemeli.