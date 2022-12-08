Cinsel sorunlar tek başına çözülmez

Eşlerden birinin yaşadığı cinsel problem, sadece ona aitmiş gibi düşünülmemeli, mutlaka birlikte çözüm yolu aranmalıdır…

Vajinismusun bir çaresi var mı?

SORU:

32 yaşındayım ve bir yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Evliliğin başındaki birkaç denemeden sonra tümden uzaklaştık. Bu sorunun bir çaresi var mı? K.A./İstanbul

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yeter­sizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu zamanla eşler güçlü cinsel içgüdülere rağmen cinsel ya­kınlıktan kaçınmaya, birlikte olmamak için çeşitli bahaneler bulmaya başlarlar. Aslın­da bu çok yanlıştır. Yani olumsuz duygulara teslim olup uzaklaşmak yerine yakınlaş­mak, birlikte çözüm aranmasıdır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde ol­ması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğu­dur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinden çözülmesini sağlar.

Farklı ilaçların bir faydası olur mu?

SORU:

33 yaşında bekar bir erkeğim. Erken boşal­ma sorunu yaşıyorum. Gittiğim doktorlar ilaç veriyor ama istediğim sonucu alamıyo­rum. Acaba farklı ilaçlar denesem daha iyi bir sonuç alabilir miyim? H.E./Mersin

CEVAP:

Erken boşalma sorunu erkekler arasında özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olmayan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. İlk akla gelen ve etki­sini kısa sürede gösteren çözüm ilaç kul­lanmaktır ama ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olur, bırakıldığında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlanmak zorunda kalınır. Bununla birlikte yan etkisi olmayan etkili ve kalıcı bir boşalma dene­timi ancak cinsel terapiyle mümkündür. Her konuda hemen ilaçlara yönelmemeli alternatif çözüm yolları da denemelidir. Si­zin düzenli bir partner ilişkinizin olmaması erken boşalmanın en önemli nedenidir.

Cinsel hayatımız niye bu hale geldi?

SORU:

33 yaşında 6 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle evliliğin ilk günlerindeki heyecan iyice azaldı. Haftada bir cinsellik yaşıyo­ruz o da ancak biraz alkol aldıktan sonra oluyor. Neden böyle olduk? F.A./İzmir

CEVAP:

Birçok çiftte evliliğin başında ki cinsel tutku ve ilişki sıklığı aynı kalmaz, zamanla bir miktar azalır. Alışkanlık, artan so­rumluluklar, fiziksel değişime bağlı cinsel çekiciliğin azalması, evlilik sorunları gibi nedenlere bağlı olarak bu azalma nor­mal ve beklenen bir durumdur. Bununla birlikte cinsel birliktelik yaşayabilmek için alkol almaya ihtiyaç duyma, bu olmadan cinsellik yaşayamama normal bir durum değildir, cinsellikle ilgili dile getirilemeyen önemli sorunlar olduğunu gösterir. Sizin durumunuzda cinsel konularda aranızda bazı uyum sorunları olduğu düşünülebilir. Bu sorunlar çözülmediğinde zamanla alkol kullanımı da yeterli olmayabilir ve sorun daha da karmaşıklaşabilir.