Cinsel isteksizliğin bir çaresi var mı?

Cinsel isteksizlik hem kişiyi hem de eşini huzursuz eder… Dolayısıyla bu sorunun çözümü çiftin mutluluğu için çok önemlidir… İşte çözüm yolu…

Eşimdeki problemin çözüm yolu nedir?

SORU:

34 yaşında bir erkeğim, eşim de 33 yaşında. Yaklaşık 6 aydır cinsel isteksizlik sorunu yaşıyor. Çaresi var mı? Y.T./Bolu

CEVAP:

Bir sonuç olarak ortaya çıkan cinsel isteksizlik sorununun arka planındaki yaşam öyküleri, psikolojik gelişim süreçleri, deneyimler, çatışmalar ve travmalar çok daha derin ve karmaşıktır. Öyle ki cinsel isteksizlik, bu sorunlar açısından buzdağının görünen kısmıdır. Bu nedenle de buzdağının görünen kısmının altında kalan bölümü görebilmek için kadınların ve erkeklerin yaşadıkları cinsel isteksizlik sorununun çözümü çok yönlü bir cinsel terapi sürecini gerektirmektedir. Fizyolojik nedenler için hastanede gerekli muayene ve testler yapılarak tedavi uygulandıktan sonra, psikolojik nedenlerin araştırılması, anlaşılması ve çözüme kavuşturulması için mutlaka bir cinsel terapiste başvurulması gerekir. Bu süreçte eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmaları çok önemlidir.

Doğum kontrol hapları şişmanlığa yol açar mı?

SORU:

5 aydır evli bir kadınım. Korunma yöntemi olarak doğum kontrol hapı kullanıyorum. Bu haplar kilo aldırır mı? P.C./Adana

CEVAP:

Eski doğum kontrol hapları ödem veya kilo artışına yol açabiliyordu. Ancak günümüzde üretilen yeni doğum kontrol haplarında bu tip yan etkiler bulunmamaktadır. Modern haplar çok düşük dozda kadınlık hormonu, östrojen ve kaliteli progestin, yani yumurtlama hormonu içerir. Kullanılmaya başlanıldığında yumurtalıklar dinlenmeye çekilir ve yumurtlamayla birlikte üretilen tüm hormon salınımları durur. Kaynağı kadının kendi yumurtalıkları olan erkeklik hormonu yani androjen de salgılanmaz. Bunun sonucu olarak doğum kontrol hapları tüylenme ve sivilceleri azalttığı gibi adet düzensizliği sorununu da ortadan kaldırır.

Yaş ilerledikçe cinsel arzular da azalır mı?

SORU:

43 yaşında bir kadınım. Menopoz belirtileri başladı. Cinsel arzularımı yitirmekten korkuyorum. Ne yapmalıyım? S.A./İstanbul

CEVAP:

Libido denilen cinsellik dürtüsü; kadınlarda 40 yaşından sonra sabitlenmektedir. Fakat kadın sağlıklı olduğu sürece; ileri yaşlara kadar zevk alma, cinsel birleşme ve orgazm olma özelliğini korumaktadır. Siz menopozdan kaynaklanan hormon değişikliklerinin yarattığı sıkıntılardan dolayı, cinsel isteksizlik evresine girmiş olabilirsiniz. Bu nedenle, menopoz tedavisi +görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde cinsel istek ve çiftlerin birbirini arzulaması ne kadar azalsa da; dokunmanın, sevişmenin, ruhu ve bedeni paylaşmanın verdiği hazlar değişmez.