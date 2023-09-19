Cinsel doyum nasıl artırılır?

Doyumlu bir cinsel yaşam; doğru bilgi ve eşlerin karşılıklı anlayışıyla zamanla kazanılan bir deneyimdir. Bunu başarmak da zor değildir.

Daha iyi olmak için neler yapabiliriz?

SORU:

2 yıldır evliyim. Eşim ve ben daha önceden bir deneyimimiz olmadığı için cinselliği nasıl daha iyi yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda bize ne önerirsiniz? K.S./Edirne

CEVAP:

Her ne kadar cinsel dürtüler doğuştan gelip eşler arasında bir cinsel çekim yaratsa da cinselliğin nasıl yaşanacağı çoğu zaman önceden bilinmeyen bir konudur. Cinsellik içinde yaşanılan kültürün değerlerine, çocukluktan itibaren öğrenilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak zamanla sonradan öğrenilir. Bu konuda sayfalar dolusu tavsiye olsa da belli başlı olanları; duygusal-erotik konuşmalar, eşin cinsel özgüvenini artıran iltifatlar, beden dilini kullanma, karşılıklı sınırlara saygı duyma, yeniliklere açık olma, cinsel fantezileri çekinmeden konuşma, birbirini utandıracak söz ve davranışlardan kaçınma, temizlik ve öz bakıma dikkat etme şeklinde sıralayabiliriz.

Bu büyük dertten nasıl kurtulurum?

SORU:

33 yaşındayım. Evlendiğimden beri erken boşalma sorunum var. Bu durum eşimle aramızda sorun yaratıyor. Tedavisi mümkün mü? O.D./İstanbul

CEVAP:



Cinsel hayatı aktif olan her 10 erkekten neredeyse 7’sinde görülen erken boşalma düzgün tedavi edildiğinde ve söylenenler yapıldığında kesin tedavisi olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Erken boşalma tedavisinde ilaç tedavisi ya da cinsel terapi seçenekleri vardır. İlaç tedavileri ucuz ve kısa sürede etkili olduğundan kısa vadede daha ekonomik gelmekle birlikte kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Cinsel terapi biraz daha sabır ve zaman istemekle birlikte daha kalıcı ve etkili bir yöntem olduğundan uzun vadede rahat etmek isteyenlerin tercihi olmaktadır. Yaklaşık 10-12 görüşme sürer, bu da yaklaşık 1,5-2 aylık bir süreye denk gelir. Yoğunlaştırılmış terapi ile bu süre bir haftaya indirilebilir.