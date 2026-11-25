CIA dahil en az üç ABD istihbarat kurumu, gizli olmayan bazı bilgilerin açığa çıktığı bir siber saldırıya uğradı. FBI, NSA ve Tarım Bakanlığının da siber güvenlik olaylarından etkilendiği bildirilirken, saldırıların kaynağı henüz belirlenemedi.

Dün akşam saatlerinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) dahil en az üç ABD istihbarat kurumu, gizli olmayan bazı bilgilerin açığa çıkmasına yol açan bir siber saldırı tespit etti. Saldırıda, Çin'de geliştirilen ve yapay zekâ destekli olduğu belirtilen 'Artex' adlı bir hackleme aracının kullanıldığı değerlendiriliyor.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ve Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı (NGA), kısa süre önce sistemlerine sızıldığını fark etti.

Saldırının, kamuya açık ve gizli olmayan materyalleri tarayarak istihbarat çıkarımları yapan bir açık kaynak istihbarat analiz sistemini hedef aldığı belirtildi.

Kaynaklar, hangi bilgilerin ele geçirildiğinin henüz netleşmediğini, ancak gizli belgelerin tehlikeye girmediğini ifade etti. Kaynaklardan biri, sorunun giderildiğini söyledi.

SALDIRININ ARKASINDA KİM OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Habere göre saldırganların Artex adlı yapay zekâ tabanlı hackleme aracını kullandığı düşünülüyor. Ancak bu ihtimali doğrulayan kesin bir kanıt bulunmuyor.

Soruşturmacılar, saldırının arkasında kimin olduğunu henüz belirleyemedi. Batılı yetkililer, Çin istihbarat servislerinin ve geniş bir yüklenici ağının yıllardır ABD kurumlarını ve şirketlerini hedef aldığını öne sürüyor. Pekin yönetimi ise bu suçlamaları düzenli olarak reddediyor.

Açık kaynak istihbaratı; ticari veri setleri, sosyal medya içerikleri, uydu görüntüleri ve diğer çevrim içi materyalleri kapsıyor. Bu verilerin önemli bir bölümü kamuya açık olsa da veri satıcılarından satın alınan ve başka verilerle birleştirildiğinde son derece hassas bilgiler ortaya çıkarabilen içerikler de bulunuyor.

ABD'DE SİBER GÜVENLİK OLAYLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Saldırı, ABD'de son dönemde yaşanan teknolojik aksaklıklar ve siber güvenlik olaylarının ardından gündeme geldi.

Geçen hafta Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iç ağında günlerce süren bir kesinti yaşandı. Yetkililer, söz konusu kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladı.

TRUMP'TAN FBI SİSTEMLERİNE YÖNELİK SALDIRI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin şüphelilere ilişkin bilgi paylaştığı FBI Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin (NCIC) hacklendiğini doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

İlk olarak CNN'in duyurduğu saldırıyla ilgili Fox News'e konuşan Trump, "İyi değil, bundan hoşlanmadım" dedi.

Konuya yakın kaynaklara göre FBI, söz konusu siber saldırıyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Geçen hafta ABD Tarım Bakanlığı'nda da bir siber güvenlik olayı tespit edildi ve bazı iç uygulamalar devre dışı bırakıldı. Gelişmeyi ilk olarak federal teknoloji haberlerine odaklanan Nextgov sitesi duyurdu.