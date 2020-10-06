CHP’yi çok sallayacak iddia!..

Sıkı durun… Kemerlerinizi bağlayın…

“Atatürk” demiyor, “Mustafa Kemal” diyor diye epey bir süre manşetlerin ve iç siyasetin tartışmalı gündem maddesi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yeni bir bomba patladı. Canan Kaftancıoğlu, o meşhur Taksim toplantısında partisi CHP’nin seçime ve iktidara hazır olmadığını ifade etmiş.

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Bomba haberi, AKP eski İstanbul Milletvekili Emin Şirin’den aldım. Nasıl mı oldu?… Haberi doğal akışına bırakalım. Şöyle;

HDP’ye yapılan operasyonlardan sonra erken seçim tartışması yine gündeme düştü. Emin Şirin’de bir süredir, katıldığı televizyon programlarında, demeçlerinde ısrarla muhalefeti erken seçimden kaçmakla suçluyor, neden erken seçim istemediklerini sorguluyor. Gerçekten de öyle!.. Bizdeki siyasetin gerçeğiydi; seçim sandıkları kapanır, YSK sonuçları ilan eder, kısa bir süre sonra muhalefet partileri “erken seçim” diye bağırırdı. Bu sefer tuhaf olan, iktidarın erken seçimden kaçmasının değil de muhalefetin erken seçimden kaçmasının sorgulanması. HDP’ye yapılan operasyonlar ile birlikte “iktidar eken seçime hazırlanıyor” iddiaları gündeme gelince Emin Şirin’e telefon açıp görüş istemek farz oldu. “Siz de erken seçim kokusu alıyor musunuz?” ilk sorumdu. Şirin, şöyle cevap verdi;

“Hayır, doğrusu erken seçim kokusu almıyorum. Halihazırda iktidarın, Cumhur İttifakı’nın erken seçim istemesi için bir sebep yok. İktidar 2023’ü hedefliyor. Gerek ekonomik gerek dış politikadaki şartların 2023’te daha kendi lehine olacağını düşünüyor. Ayrıca muhalefetin bir erken seçim talebi yok. Özellikle ana muhalefet partisi neredeyse erken seçimden korkuyormuş gibi bir görüntü veriyor. Bu söylediğimi somut hale getireyim;

Sayın Canan Kaftancıoğlu’na, Taksim toplantısında; ‘Partiniz, iktidarın Türkiye’yi çok kötü yönettiğini, siz iktidara gelirseniz Türkiye’yi daha iyi yöneteceğini söylüyor. Madem öyle neden 3 sene bekliyorsunuz da erken seçim istemiyorsunuz?’ diye sordum. Bana cevaben, ‘Biz erken seçim istemiyoruz. Çünkü, biz seçim gününe ve seçimden sonra Türkiye’yi idare etmeye tam olarak hazır değiliz’ dedi. Birkaç gün sonra da sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında mealen aynı şeyleri söyledi, ‘seçim istemek bizim elimizde değil’ dedi. “

Tecrübeli siyasetçi Emin Şirin’e, – tekrar teyit amacıyla- Canan Kaftancıoğlu’nun bu açıklamasını ATATÜRK tartışmalarına sebep olan Taksim toplantısında yapıp yapmadığını sordum. Şirin, “Evet aynı toplantıda ben sordum o cevapladı. Toplantıya katılanlar da şahit oldu” dedi. Emin Şirin’in değerlendirmesine devam edelim;

“Muhalefetin ikinci partisi, İYİ Parti de aynı havada, bir erken seçim talebi yok. AK Parti’den ayrılan ve yeni kurulan partilerde böyle bir talebi dile getirmiyor. HDP’yi konuşmuyorum bile. Muhalefet partilerinin bu edilgen tavrı, Türkiye’nin daha 3 sene bugünkü minvalde gideceğini gösteriyor. Bir düşünün, Süleyman Demirel muhalefet lideri olsa, halkı bu alışılmış çaresizliğe mahkum etmemek için getirin sandığı milletin önüne’ diye yollara düşer, seçmeni harekete geçirir, seçimi zorlardı.

Sonuç olarak, rahatını bozmak istemeyen iktidarla mindere çıkmak istemeyen muhalefetin bu tavrına göre erken seçim görünmüyor.”

Emin Şirin, “İktidarın neden erken seçime gitmeyeceği” iddiasına biraz daha açıklık getirdi;

“1 kuruşluk yeni sahalar açacak yatırım yok. Ekonomi berbat, halkın geçim sıkıntısı ve işsizlik son 30-40 senedir görülmemiş seviyede. Dış politikada büyük açmazlar içindeyiz. Suriyeli sığınmacılar için büyük açmazlar içindeyiz. Bu durumda muhalefetin erken seçim istememesi eğer ‘Türkiye 3 sene sonra daha kötü durumda olacak iktidar yıpranacak biz daha çok oy alırız’ diye düşünüyorlarsa bu ahlaki bir tavır olmaz.”

Espri ile karışık, Emin Şirin’e “Yani muhalefet cenazeyi sırtlamaktan mı kaçıyor?” diye sorduğumda ise şu cevabı aldım;

“O zaman siyaseti bıraksınlar. Muhalefet, Türkiye’nin bütün problemlerini, sırtlamak iddiasında olmak mecburiyetindedir. Eğer sırtımıza yük binecek korkusu varsa, siyaseti bıraksınlar. Zaten iddialı olmadıkları için önemli bir kesim seçmen alışılmış çaresizlik içinde bu iktidarın devamından medet umuyor.”

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HDP’ye operasyondan sonra siyaset kulisleri yine erken seçim iddialarını konuşuyor. 2021 Haziran ayını işaret edenler var “Hele bir Amerikan seçimleri sonuçlansın. Bekleyelim de görelim” diye gayet temkinli olanlarda… “MHP kongresini de görelim…” deyip Devlet Bahçeli’nin son tavrını merak edenleri de yabana atmamak lazım!..

Ancaak!.. Emin Şirin’in aktardığına göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Biz erken seçim istemiyoruz. Çünkü, biz seçim gününe ve seçimden sonra Türkiye’yi idare etmeye tam olarak hazır değiliz” sözleri siyasette epey fırtınalar kopartacak gibi gözüküyor.

-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.