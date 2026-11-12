ANKA- Önceki dönemlerde CHP’den milletvekilliği yapmış 258 parlamenter toplu olarak YENİ Parti’ye katıldıklarını duyurdu. Açıklamada, “Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, Cumhuriyet’in temel değerlerini, insan hakları ve özgürlüklerini, parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laik eğitimi ve toplumsal barışı esas alan YENİ Parti, yeni umut ve siyaset arayışının, toplumsal talebin bir sonucu olarak kurulmuştur. Bu anlayış içinde olan bizler YENİ Parti’nin desteklenmesinin bir tarihsel sorumluluk olduğuna inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Önceki dönemlerde CHP’den milletvekilliği yapmış 258 parlamenter toplu olarak YENİ Parti’ye katıldıklarını ortak açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“TBMM’de farklı dönemlerde görev yapmış, Cumhuriyet’in temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı sosyal demokrat milletvekilleri olarak gelir dağılımı ve vergi adaletinin bozulduğu, fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı, halkımızın yoksullaştığı, hukukun üstünlüğünün yok edildiği ve yurttaşların devlete duyduğu güvenin sarsıldığı bu dönemde, Türkiye'nin yeni bir umuda ve yeni bir siyaset anlayışına büyük gereksinim duyduğuna inanıyoruz.

Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, Cumhuriyet’in temel değerlerini, insan hakları ve özgürlüklerini, parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laik eğitimi ve toplumsal barışı esas alan YENİ Parti tam da bu yeni umut ve siyaset arayışının, bu toplumsal talebin bir sonucu olarak kurulmuştur. Bu anlayış içinde olan bizler YENİ Parti’nin desteklenmesinin bir tarihsel sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu inanç ve sorumlulukla, aşağıda adları bulunan, geçmiş dönemlerde bakanlık, senatörlük ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuş 258 parlamenter olarak 13 Kasım 2026 tarihinde Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki YENİ Parti'ye katılma ve destek olma kararımızı toplu olarak kamuoyuna duyuruyoruz.

Bu adım yalnızca bir partiye katılım değildir. Bu katılım aynı zamanda Türkiye'de sosyal demokrat hareketin, laik, çağdaş Cumhuriyet değerlerine bağlı kadroların deneyim ve birikimlerini Türkiye'nin geleceği için yeni bir siyasal yürüyüşle, YENİ Parti’yle buluşturma iradesinin ve bu konuda duyduğu sorumluluğun ifadesidir. Cumhuriyet'in temel değerlerine, Atatürk ilke ve devrimleriyle demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızı ortak geleceğimize sahip çıkmaya ve Sayın Özgür Özel ve YENİ Parti ile somutlaşan bu umudu birlikte büyütmeye davet ediyoruz.”

YENİ Parti'ye katılan eski bakan, senatör ve milletvekilleri:

Yekta Açıkgöz, Erol Ağagil, Yaşar Ağyüz, Dilek Akagün, Haydar Akar, Zekeriya Akıncı, Yakup Akkaya, Sabahat Akkiraz, Ayşe Nedret Akova, Yüksel Aksu, Bahattin Alagöz, Önay Alpago, Ahmet Altun, Faik Altun, Ali Arabacı, Oya Araslı, Necla Arat, Çetin Arık, Metin Arifağaoğlu,

Ali Arslan, Gani Aşık, İsmet Atalay, Hasan Aydın, Osman Aydın, Ergün Aydoğan, Feridun Ayvazoğlu, Erdoğan Bakkalbaşı, Mustafa Ali Balbay,

Tansel Barış, Saffet Başaran, Süheyl Batum, Hüseyin Bayındır, Çoşkun Bayram, Kani Beko, İbrahim Yavuz Bildik, Çetin Osman Budak, Rıdvan Budak, Mehmet Büyükyılmaz, Barış Can, Volkan Canalioğlu, Ethem Cankurtaran, Tarık Cengiz, Mehmet Alev Coşkun, Osman Coşkunoğlu, Suat Çağlayan, Rasim Çakır, Halil Çalık, Hüseyin Çamak, İsmet Çanakcı, Tolga Çandar, Fuat Çay, Vahit Çekmez, Süleyman Çelebi, İzzet Çetin, Erol Çevikçe, Dursun Çiçek, Ömer Çiftçi, Yüksel Çorbacıoğlu, Hüsnü Çöllü, Halil Çulhaoğlu, Ayşe Eser Danişoğlu, Salih Dayıoğlu, Mehmet Dedeoğlu,

İsmail Değerli, Kemal Değirmendereli, Nurettin Demir, İlhan Demiröz, Haydar Demirtaş, Hilmi Develi, Turgut Dibek, Halit Dikmen, Celal Dinçer, Sedat Doğan, Celal Doğan, Orhan Düzgün, Mehmet Ali Edipoğlu, Akif Ekici, Kemal Ekinci, Oktay Ekşi, Şükrü Elekdağ, Atilla Emek,

Orhan Eraslan, Nevin Gaye Erbatur, Tuncay Ercenk, Fuat Erçetin, Hikmet Erenkaya, Sabri Ergül, Abdurrezzak Erten, Ali Ahmet Ertürk, Refik Eryılmaz, Haluk Eyidoğan, Okan Gaytancıoğlu, Mustafa Gazalcı, Hasan Gemici, Nejat Gencan, Süleyman Girgin, Coşkun Gökalp, Cengiz Gökçel, Mehmet Gökdağ, Mehmet Göker, Mehmet Gümüşçü, Rahmi Güner, Cemalettin Gürbüz, Zeynep Damla Gürel, Uluç Gürkan, Ayşe Gürocak, Güneş Gürseler, Yalçın Gürtan, Hulusi Güvel, Süleyman Hatinoğlu, Turhan Hırfanoğlu, Ali Ilıksoy, Mahmut Işık, Ruşen Işın, Güler İleri,

Mustafa İlimen, Ceyhun İrgil, Mehmet Kahraman, Sena Kaleli, Nail Kamacı, İrfan Kaplan, Mehmet Hilal Kaplan, Selahattin Karaahmetoğlu,

Erdal Karademir, Ender Karagül, Murat Karayalçın, Tuncay Karaytuğ, Atilla Kart, Mehmet Kartal, Yılmaz Kaya, Yakup Kepenek, Mehmet Kerimoğlu, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ali Keven, İsmet Önder Kırlı, Temel Kitapcı, Emin Koç, Haluk Koç, Tevfik Koçak, Muhsin Koçyiğit, Esfender Korkmaz, Erdal Koyuncu, Devrim Kök, Ural Köklü, Ali İhsan Köktürk, Emre Köprülü, Erol Köse, Şevket Köse, Tufan Köse, Mustafa Kul, Sami Kumbasar, Bekir Kumbul, Kazım Kurt, Rüştü Kurt, Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Sedef Küçük, Mehmet Küçükaşık, Faruk Loğoğlu, Bayram Meral, Türkan Miçooğulları, Güldal Mumcu, Ziya Gökalp Mülayim, Mehmet Neşşar, Orhan Ocak, Yalçın Oğuz, Ali Oksal, Melda Onur, Selahattin Öcal, Kadir Gökmen Öğüt, Şinası Öktem, Ahmet Önal, Onur Öymen, Sakine Öz, İsmail Özay, Ahmet Sırrı Özbek, Enver Özcan, Hüseyin Özcan, Osman Özcan, Suat Özcan, Malik Ecder Özdemir, Kazım Özev, Ramazan Kerim Özkan, Yüksel Özkan, Mustafa Öztin, Harun Öztürk, Mustafa Öztin, Harun Öztürk, Cengiz Özyalçın, Bilgin Paçarız, Mehmet Parlakyiğit, Hüseyin Pazarcı, Sedat Pekel, Arif Sağ, Kemal Sağ, Fikri Sağlar, Nadir Saraç, Faruk Sarıaslan, Ali Sarıbaş, Sıdıka Sarıbekir, Şenal Sarıhan, Timuçin Savaş, Mustafa Sayar, Mehmet Nuri Saygun, Sancar Sayın, Kamil Okyay Sındır, Sefa Sirmen, Fehmi Murat Sönmez, Ertöz Vahit Suiçmez, Tayfur Süner, Doğan Şafak, Ali Haydar Şahin (Çorum), Şadan Şimşek, Yahya Şimşek, Abuzer Tanrıverdi, Turan Tayan, Ali Tekin, Necati Tığlı, Erol Tınaztepe, Mustafa Timisi, İsmet Tokdemir, Mehmet Tomanbay, Ramis Topal, Celal Topkan, Binnaz Toprak, Muharrem Toprak, Altan Tuna, Erol Tuncer, Neccar Türkcan,

Elif Doğan Türkmen, Enis Tütüncü, Şahin Ulusoy, Necati Uzdil, Sedat Uzunbay, Hasan Ünal, Zeki Ünal, Baha Ünlü, Halil Ünlütepe, Engin Ünsal, Hüseyin Ünsal, Fahrettin Üstün, Kazım Üstüner, Ali Cumhur Yaka, Sabri Yavuz, Abdülaziz Yazar, M. Ziya Yergök, Erdoğan Yetenç,

Mahmut Yıldız, İdris Yıldız, Sacid Yıldız, Mustafa Yılmaz (Malatya), Rıza Yılmaz, Ahmet Yılmazkaya, Bayram Yılmazkaya, Bekir Yurdagül, Vedat Yücesan, Alaattin Yüksel, Hilmi Yükselen, Şefik Zengin."