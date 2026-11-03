İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında Chobani Stadı çevresindeki işletmelere yönelik alkollü içki satış yasağı kararı yargıya taşınmaya hazırlanıyor. Karar, spor güvenliği kapsamında alınan tedbirlerin kapsamı ve idarenin yetkileri konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

“İŞLETMELERİN TİCARİ FAALİYETLERİ KISITLANAMAZ”

Avukat Hande Özgen, kurulun sabit ve ruhsatlı işletmelerin ticari faaliyetlerini kısıtlama yetkisinin bulunmadığını savundu. Özgen, söz konusu yasağın yetki aşımı oluşturduğunu ve belediyelerin yetki alanına müdahale niteliği taşıdığını ileri sürdü.

İŞLETMECİLERE İPTAL DAVASI ÇAĞRISI

Kararın hukuka aykırı olduğunu belirten Özgen, yasaktan etkilenen tekel bayileri, marketler ve büfe işletmecilerine idare mahkemesinde iptal davası açmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan yasağın hangi hukuki gerekçelere dayandırıldığı ve olası dava sürecinde nasıl bir karar verileceği merak konusu oldu. Tartışmanın merkezinde, spor karşılaşmalarında güvenliğin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin çevredeki ruhsatlı işletmelerin faaliyetlerini ne ölçüde sınırlayabileceği yer alıyor.