22 ayar çeyrek altın ile benzer görünüme sahip 14 ayar pres baskı ürün arasında 9 bin 100 liralık fiyat farkı bulunuyor. Kuyumcu Samet Dağaslan, görünüşleri neredeyse aynı olan ürünleri ayırt etmek için alıcıları ayar ve gramaj konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Düğünlerde ve özel günlerde takı olarak tercih edilen, aynı zamanda birikim ve yatırım amacıyla da alınan çeyrek altında, benzer görünümlü ürünlerin ayar ve fiyat farkı gündeme geldi. 22 ayar çeyrek altın ile 14 ayar çeyrek altın görünümlü ürün arasında 9 bin 100 liralık fiyat farkı bulunduğu belirtildi.

Show Haber'in haberine göre kuyumcu Samet Dağaslan, pres baskı yöntemiyle üretilen ürünlerin geleneksel çeyrek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olabildiğini söyledi. Dağaslan, “Baskı pres olarak üretilir bunlar. Görüntü olarak bire bir aynıdır” ifadelerini kullandı.

BİRİ 22 AYAR, DİĞERİ 14 AYAR! FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Dağaslan, ürünlerden birinin Darphane baskılı, sarrafiye olarak bilinen 22 ayar çeyrek altın olduğunu, diğerinin ise çeyrek altın görünümünde üretilen 14 ayar bir ürün olduğunu belirtti.

Haberde, 22 ayar çeyrek altının fiyatı 10 bin 300 lira, 14 ayar çeyrek altın görünümlü ürünün fiyatı ise 1.200 lira olarak aktarıldı. Böylece iki ürün arasında 9 bin 100 liralık fark ortaya çıktı.

14 ayar ürünlerin 22 ayar çeyrek altına kıyasla daha hafif olduğu ve alıcı bulduğu da ifade edildi.

YARIM VE TAM ALTIN GÖRÜNÜMLÜ ÜRÜNLERİ DE VAR

Çeyrek altın görünümündeki ürünlerin farklı seçeneklerinin bulunduğunu belirten Dağaslan, benzer ürünlerin yarım ve tam altın görünümlü çeşitlerinin de üretildiğini söyledi.

Dağaslan, “Bunun yarım altın olanı da var. Tam altın olanı da...” ifadelerini kullandı.

ALTIN ALIRKEN SADECE GÖRÜNÜŞÜNE ALDANMAYIN!

Kuyumcular, özellikle yatırım amacıyla altın alacak kişilerin ürünlerin yalnızca görünüşüne bakarak karar vermemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Benzer görünüme sahip ürünler arasında ayar, ağırlık ve değer bakımından önemli farklılıklar bulunabiliyor.





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