Birikim yapmak isteyen vatandaşlar çeyrek altın ile gram altın arasında tercih yaparken yalnızca fiyatı değil, işçilik maliyetini, alım-satım farkını ve ihtiyaç duyduklarında nakde çevirme koşullarını da değerlendirmeli.

Altın, geleneksel birikim alışkanlıkları arasında önemli yer tutuyor. Ancak yatırım amacıyla altın almak isteyenler, farklı ürünler arasında seçim yaparken bazı ayrıntılara dikkat etmek zorunda kalıyor.

Gram altın, belirli bir ağırlık üzerinden fiyatlandırılması nedeniyle hesaplama açısından kolaylık sağlayabiliyor. Çeyrek altın ise özellikle hediyeleşme ve geleneksel birikim amacıyla tercih ediliyor.

FİYAT FARKI NEDEN OLUŞUYOR?

Altının uluslararası piyasa fiyatı, döviz kuru, ürünün ağırlığı, saflığı, üretim özellikleri ve piyasa koşulları altın fiyatlarını etkiliyor. Çeyrek altın gibi basılı altınlarda üretim ve piyasa primi de fiyat üzerinde etkili olabiliyor.

Bu nedenle iki ürünün fiyatını karşılaştırırken yalnızca etiket fiyatına bakmak yeterli değil. Ürünün içerdiği saf altın miktarı ve aynı anda geçerli alış-satış fiyatları da hesaba katılmalı.

HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Tek bir ürünün herkes için daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün değil. Tercih, kişinin birikim hedeflerine, bütçesine, ürünü ne zaman bozdurmayı planladığına ve karşılaşacağı işlem maliyetlerine göre değişiyor.

Uzmanlar, altın alırken güncel fiyatların karşılaştırılmasını ve kısa vadede ihtiyaç duyulabilecek paranın tamamının tek bir yatırım aracına bağlanmamasını öneriyor.