İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı’ndaki 10 Kasım töreninde çelenk sunduğu sırada alanda bulunan vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde İzmir’de düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile siyasi parti ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

SAAT 09.05’TE HAYAT DURDU

Saat 09.05’te İzmir genelinde sirenler çaldı. Araç sürücüleri de kornalarıyla anma törenine eşlik etti. Kentte vatandaşlar, Atatürk anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tören kapsamında protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

CEMİL TUGAY’A TÖREN ALANINDA TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gazi Heykeli’ne çelenk sunduğu sırada tören alanındaki bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Tugay, çelenk sunumu sırasında vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.