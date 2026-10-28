Uzun süre kullanılan çelik tencerelerde sarı, mavi veya gökkuşağını andıran renkler görülebiliyor. Bu görüntülerin nedenini anlamak için yüzeydeki değişimin türüne ve tencerenin kullanım koşullarına bakmak gerekiyor.

Paslanmaz çelik tencereler dayanıklılıkları ve kolay temizlenebilmeleri nedeniyle pek çok mutfakta tercih ediliyor. Buna rağmen zamanla tabanlarında renk değişimleri oluşabiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıklarda pişirme, suyun mineral içeriği ve bazı temizlik ürünleri yüzey görünümünü etkileyebiliyor.

Çeliğin yüzeyinde görülen renklenmeler her zaman pas oluştuğu anlamına gelmiyor. Isı etkisiyle ortaya çıkan ince yüzey değişimleri, ışığın yansıması nedeniyle sarı veya mavi tonlarda görünebilir. Bununla birlikte her renk değişimini zararsız kabul etmek de doğru değil; yüzeydeki kabarma, derin korozyon veya kaplama hasarı ayrıca değerlendirilmelidir.

Temizlik sırasında sert aşındırıcılar ve uygun olmayan kimyasallar kullanmak, tencerenin yüzeyinde çiziklere yol açabilir. Bu nedenle üreticinin önerdiği temizlik yöntemlerini uygulamak ve tencereyi kullanım sonrasında uygun şekilde kurutmak önem taşıyor. Tencere tabanında biriken kalıntılar da yüzeydeki görünümü değiştirebilir.

Renk değişimiyle birlikte yüzeyde derin hasar, soyulma veya yapısal bozulma görülüyorsa ürünün kullanımına devam edilip edilmemesi yeniden değerlendirilmelidir. Sıradan renklenmeler ile malzemenin zarar gördüğünü gösteren belirtiler birbirinden ayrılmalı. Emin olunamayan durumlarda üretici talimatlarına başvurmak daha güvenli bir yaklaşım olacaktır.