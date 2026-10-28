Çaydanlık ve su ısıtıcıların dibinde zamanla beyaz veya açık renkli bir tabaka oluşabiliyor. Bu görüntü çoğunlukla sudaki minerallerle ilişkili olsa da yüzeyin durumunu doğru değerlendirmek gerekiyor.

Mutfakta sık kullanılan çaydanlıklar ve su ısıtıcılar, suyun tekrar tekrar kaynatılması nedeniyle zamanla tabanlarında tortu biriktirebiliyor. Özellikle sert su kullanılan bölgelerde beyazımsı tabakalar daha belirgin hâle gelebiliyor. Bu görüntü, cihazın eskidiği veya metalinin bozulduğu düşüncesini doğurabiliyor.

Suyun içinde çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, ısıtma sırasında yüzeylerde birikinti oluşturabiliyor. Bu birikinti genellikle kireç olarak biliniyor. Ancak her beyaz lekenin aynı bileşime sahip olduğu varsayılmamalı; yüzeydeki başka kalıntılar da benzer görüntü oluşturabilir.

Kireç temizliğinde ürünün üretici talimatlarına uygun yöntemler tercih edilmeli. Uygun olmayan kimyasallar veya sert metal araçlar, çaydanlığın iç yüzeyine zarar verebilir. Özellikle elektrikli su ısıtıcılarında temizlik sırasında elektrik bağlantıları ve cihazın güvenli kullanımı dikkate alınmalı.

Düzenli temizlik, birikintilerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte yüzeyde soyulma, derin paslanma veya yapısal hasar görülüyorsa konu yalnızca kireç temizliği olarak değerlendirilmemeli. Cihazın kullanım kılavuzuna başvurmak ve gerekli durumlarda ürünü değiştirmek daha uygun olabilir.