Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur, emekli ve çalışanın gözü maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Sözcü TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı kesinleşmiş enflasyon verileri ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerini bir araya getirerek olası zam senaryolarını anlattı. Yılmaz, memur ve emekli maaşlarından asgari ücrete kadar farklı hesaplamaları tek tek açıkladı.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,08

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, ikinci altı aylık döneme ilişkin enflasyon tahminlerini paylaşarak hesaplamanın ayrıntılarını aktardı.

Yılmaz'ın değerlendirmesinde yer alan aylık enflasyon oranları şöyle:

Temmuz: Yüzde 1,78

Ağustos: Yüzde 1,84

Eylül: Yüzde 1,84

Ekim: Yüzde 2,11

Kasım: Yüzde 1,18

Aralık: Yüzde 0,97

Kesinleşen veriler ve beklentiler doğrultusunda altı aylık kümülatif enflasyon artışının yaklaşık yüzde 10,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yüzde 10,08'lik artış senaryosunda ortaya çıkan maaş tablosu şöyle:

Memur emeklisi: 31 bin 526 TL'den 34 bin 54 TL'ye

Bekâr memur: 66 bin 187 TL'den 71 bin 495 TL'ye

Evli memur: 70 bin 257 TL'den 75 bin 891 TL'ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN BİRDEN FAZLA SENARYO

En düşük emekli aylığına yapılabilecek artışta enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündeme geldi.

Yüzde 10,08'lik enflasyon artışının uygulanması durumunda mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının 25 bin 926 TL'ye çıkması hesaplanıyor.

Masadaki diğer zam senaryoları ise şöyle:

Yüzde 15 zam: 27 bin 84 TL

Yüzde 20 zam: 28 bin 262 TL

Yüzde 25 zam: 29 bin 440 TL

Yüzde 30 zam: 30 bin 617 TL

Ayrıca tüm emeklilere 5 bin TL gibi sabit tutarda seyyanen zam yapılması ihtimali de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ

Yayında emekli aylıklarının artırılmasına yönelik alternatif modeller de ele alındı. Bunlar arasında prim gün sayısına göre farklılaştırılmış zam, tabandan tavana doğru kademeli artış ve çalışan emeklilerle çalışmayan emeklilerin ayrı değerlendirilmesi yer aldı.

Öne çıkan diğer seçenekler şöyle sıralandı:

Kademeli artış: Düşük maaş alan emeklilere daha yüksek, yüksek maaş alanlara ise daha düşük oranlı zam yapılması.

Çalışan emekli ayrımı: Çalışmaya devam eden emeklilerin sosyal güvenlik destek primi ödemeleri dikkate alınarak farklı bir model uygulanması.

Yaşa göre destek: 60 ve 65 yaş üzerindeki emekliler ile engelli emeklilere ilave destek sağlanması.

Prim gününe göre düzenleme: 3 bin 600 gün ile 9 bin gün prim ödeyen emeklilerin farklı kategorilerde değerlendirilmesi.

VATANDAŞLIK MAAŞI MODELİ GÜNDEMDE

Emeklilere yönelik alternatif modeller arasında vatandaşlık maaşı uygulaması da yer aldı.

Bu modelde hane geliri belirlenen bir eşik tutarın altında kalırsa aradaki farkın devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Örneğin, hanenin gelirinin 23 bin 552 TL, belirlenen gelir eşiğinin ise 28 bin 75 TL olması durumunda aradaki 4 bin 523 TL'lik farkın kira, ısınma, enerji ve gıda desteği gibi yardımlarla karşılanması gündeme gelebilecek.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENTİSİ

Yılmaz, asgari ücret için de farklı artış oranlarına göre hesaplamalarını paylaştı. En güçlü senaryonun yüzde 25 ile yüzde 30 arasında şekillendiğini belirtti.

Öne çıkan hesaplamalar şöyle:

Zam oranı Net asgari ücret Yüzde 21 33.971 TL Yüzde 25 35.084 TL Yüzde 30 36.458 TL Yüzde 35 37.901 TL Yüzde 40 39.305 TL

İŞVERENİN ASGARİ ÜCRET MALİYETİ DE HESAPLANDI

Yayında, olası zam oranlarının işverenlere getireceği maliyet de değerlendirildi.

Yüzde 25 zam senaryosunda:

İmalat sektörü: 49 bin 28 TL

Hizmet ve diğer sektörler: 50 bin 267 TL

SGK borcu nedeniyle teşvikten yararlanamayan işveren: 51 bin 93 TL

Yüzde 30 zam senaryosunda:

İmalat sektörü: 50 bin 990 TL

Hizmet sektörü: 52 bin 278 TL

Teşvikten yararlanamayan işveren: 53 bin 137 TL

Yılmaz, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına da değinerek Türk-İş tarafından açıklanan 38 bin 24 TL'lik açlık sınırının pazarlık sürecinde sendikaların en önemli "kırmızı çizgisi" olacağına dikkat çekti.