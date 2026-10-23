AA- Çanakkale Onsekiz Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Canlıları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 300 yavru ıstakoz, Çanakkale Boğazı'na bırakıldı. Azalan doğal popülasyonu desteklemeyi amaçlayan çalışma kapsamında bu yıl farklı bölgelerde denize bırakılan yavru ıstakoz sayısı 800'e ulaştı.

Dardanos Yerleşkesi'ndeki iskelede düzenlenen etkinliğe ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, üniversite yöneticileri ve akademisyenler katıldı. Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Umur Önal, merkezde yetiştirilen ıstakozları göstererek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yavruların bir bölümü, BİLİM-1 araştırma ve uygulama gemisinin kaptanı Doç. Dr. Alkan Öztekin koordinasyonunda katılımcılar tarafından denize bırakıldı. Diğer yavrular ise Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Umut Tuncer ile Dr. Öğretim Üyesi Gençtan Erman Uğur'un yaptığı dalışla, 5 metre derinlikteki deniz çayırlarının arasına yerleştirildi.

ALTI YILDA YAKLAŞIK 3 BİN ISTAKOZ DENİZE BIRAKILDI

AA muhabirine konuşan Rektör Erenoğlu, ıstakoz yetiştiriciliği ve denize salım çalışmalarını 6 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Erenoğlu, çalışmanın amacını, "Biz, özellikle onlarca yıl önce Çanakkale Boğazı'mızda bulunan ıstakoz popülasyonuna destek olmak istiyoruz." sözleriyle anlattı.

Denize bırakılan ıstakozların takibi için bilimsel bir araştırma projesi başlatmayı düşündüklerini belirten Erenoğlu, çalışmaları özel sektörle işbirliği içinde geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Umur Önal, ilk kez 2020'de ıstakoz üretmeyi başardıklarını anlattı. İlk yıllarda düşük olan yavruların hayatta kalma oranını yüzde 20'ye çıkardıklarını belirten Önal, bu yıl yaklaşık 1500 yavru elde ettiklerini, 6 yılda ise yaklaşık 3 bin ıstakozu denize bıraktıklarını söyledi.

ÜRETİCİLERE TEKNİK DESTEK VERMEYE HAZIRLAR

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, projenin temel amacının bölgede azalan doğal ıstakoz stoklarını yeniden artırmak olduğunu belirtti.

Istakoz yetiştiriciliğinin su ürünleri sektörüne yeni bir üretim alanı kazandırabileceğini ifade eden Yiğit, üreticilere bu alanda teknik destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.