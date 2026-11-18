Yapay zekanın hayatın her alanında etkisini artırdığı bir dönemde Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini açıkladı. Makinelerin giderek daha fazla gündeme geldiği bu dönemde seçilen kelime ise dikkat çekti. Bakın yılın kelimesi ne oldu

DHA- Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini “human” (insan) olarak duyurdu. Sözlük bilimci Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya ilişkin düşünceleri ve konuşma biçimini değiştirdiğine dikkat çekerek, insan olma fikrine yönelik artan ilginin dönemin ruhunu yansıttığını belirtti.

McIntosh, yapay zekaya duyulan güvenin ve düşünme süreçlerinin makinelere devredilmesinin olası sonuçlarının giderek daha fazla sorgulandığını ifade etti.

Bu konudaki değerlendirmesinde McIntosh, “Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı. Human kelimesinin tanımı geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemlerde makinelerden ayırıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZİ MAKİNELERDEN AYIRAN NE?”

Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland de “human” kelimesinin yılın kelimesi seçilmesini, insanlık anlayışının değişmesi açısından dikkat çekici buldu.

Canlı varlıklarla insanlar tarafından geliştirilen yapay sistemler arasındaki farkın giderek daha fazla sorgulandığını belirten McClelland, insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerin bilinç, yaratıcılık veya şefkat olup olmadığına ilişkin tartışmalara işaret etti.

McClelland, yapay zekanın geleceğinin önceden belirlenmiş olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi? Yapay zeka etrafındaki tüm söylemler kaçınılmaz olarak neler olacağı üzerine kurulu. Ancak yapay zeka destekli bir dünyada büyüyen gençlere tavsiyem, hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığı yönünde. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı.”