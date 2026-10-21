Çamaşır makinesini yanlış kullanmak, kıyafetlerin yıpranmasına, kötü kokuların oluşmasına ve cihazın performansının düşmesine neden olabiliyor. Doğru program ve uygun deterjan kullanımı, daha verimli bir yıkama sağlıyor.

Ev işlerinin önemli bir parçası olan çamaşır makineleri, doğru kullanılmadığında beklenenden daha fazla enerji ve su tüketebiliyor. Bazı alışkanlıklar ise makinenin parçalarının daha hızlı yıpranmasına yol açabiliyor.

EN SIK YAPILAN HATALAR NELER?

-Makineyi aşırı doldurmak: Tamburun kapasitesinin üzerinde çamaşır yerleştirmek, kıyafetlerin yeterince temizlenmesini engelleyebilir.

-Fazla deterjan kullanmak: Gereğinden fazla deterjan, kalıntı oluşumuna ve kötü kokuya neden olabilir.

-Her çamaşırı aynı programda yıkamak: Kumaş türüne ve kir seviyesine uygun olmayan programlar, kıyafetlere zarar verebilir.

-Makinenin kapağını sürekli kapalı tutmak: Yıkama sonrasında içeride kalan nem, koku ve küf oluşumunu kolaylaştırabilir.

-Filtre temizliğini ihmal etmek: Üreticinin talimatlarına uygun bakım yapılmaması, su tahliyesinde sorunlara neden olabilir.

Uzmanlar, makinenin kullanım kılavuzuna uygun çalıştırılmasını ve düzenli bakımının yapılmasını öneriyor. Yıkama sonrasında kapak ile deterjan çekmecesinin bir süre havalandırılması da nemin azalmasına yardımcı olabiliyor.