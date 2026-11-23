Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin durumunun iyileştirileceğine yönelik açıklamasının ardından gözler olası maaş düzenlemesine çevrildi. Seyyanen zam ve refah payı beklentileri gündemdeki yerini korurken Bakan Vedat Işıkhan, emekli aylıklarının hesaplanma sistemine ve geçmişte hayata geçirilen desteklere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Emeklilerin durumunu iyileştireceğiz” açıklamasının ardından emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler yeniden gündeme geldi. Kulislerde seyyanen zam, refah payı ve ek ödeme gibi seçenekler konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli aylıklarının hesaplanma sistemine ilişkin açıklama geldi.

Kendisine yöneltilen bir soru önergesini yanıtlayan Bakan Işıkhan, emekli maaşlarının hesaplanmasında farklı dönemlere ait sistemlerin uygulandığını belirterek geçmişte hayata geçirilen düzenlemeleri hatırlattı.

EMEKLİ MAAŞLARI 3 FARKLI SİSTEME GÖRE HESAPLANIYOR

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarının sigortalıların çalışma dönemlerinde geçerli olan hesaplama sistemleri esas alınarak belirlendiğini ifade etti. Işıkhan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sigortalıların kazanılmış haklarının korunması için emekli aylıkları, hizmetlerinin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemleri esas alınarak hesaplanmaktadır.

Bu nedenle günümüzde 2000 öncesi, 2000–2008 arası, 2008 sonrası olmak üzere üç farklı dönem için aylık bağlama parametreleri; kazançların güncellenmesi, aylık bağlama oranı ve alt sınır aylık tutarlarına göre farklılaşmaktadır.

Sigortalıya bağlanacak aylık miktarının belirlenmesinde; sigortalının yaşı, prim gün sayısı, prime esas kazançlarının miktarı ile bu kazanç ve günlerin geçtiği dönemler etkili olmaktadır. Buna göre, aylık hesaplama sisteminde birden fazla parametre kullanıldığından bağlanacak aylıklar da her sigortalı özelinde farklılaşmakta olup sigortalılar arasında aylık miktarı karşılaştırması yapılması doğru bir yaklaşım olmamaktadır."

BAKAN IŞIKHAN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ HATIRLATTI

Bakan Işıkhan, yanıtında emeklilere yönelik geçmişte hayata geçirilen sosyal destek uygulamalarına da değindi.

Işıkhan, emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla uygulanan düzenlemeleri şu sözlerle sıraladı:

"Ayrıca, emeklilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve refah düzeylerini artırmak amacıyla seyyanen ve ilave oransal refah payı artışları, gelişme hızından pay alamayan 2000 öncesi emekliler için intibak düzenlemeleri, dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, alt sınır emekli aylığının kademeli olarak yükseltilmesi, banka vasıtasıyla sağlanan promosyon ödemeleri gibi önemli sosyal koruma tedbirleri hayata geçirilmiştir. Emeklilerin refah düzeylerini artırmak için aylık artışlarının yanı sıra ikramiye verilmesi ve alt sınır aylığı uygulaması hayata geçirilmiştir."